Соль донбасской земли

На кадрах видеоотчета чиновника об этой поездке видны поврежденные боями здания и возвышающиеся неподалеку массивные металлические конструкции – копры. На них размещают подъемные установки над шахтами. Под ними на глубине 200–300 м – система соляных выработок протяженностью более 200 км и с объемом пустот свыше 110 млн куб. м. В отработанных галереях есть даже восстановленная подземная часовня (существовавшая под землей еще до 1917 г.) и спелеосанаторий «Соляная симфония».