Соль донбасской земли

Соль донбасской землиПосле взятия Соледара власти ДНР изучают состояние и возможности запуска «Артемсоли»
«На данный момент ведутся работы по зачистке двух оставшихся рудников. Основной комплекс уже зачищен. Следов присутствия ВСУ и других, как я считаю лично, бандформирований не обнаружено», – доложил обстановку по состоянию на 22 января боец ЧВК «Вагнер» во время визита в Соледар врио главы ДНР Дениса Пушилина.
На кадрах видеоотчета чиновника об этой поездке видны поврежденные боями здания и возвышающиеся неподалеку массивные металлические конструкции – копры. На них размещают подъемные установки над шахтами. Под ними на глубине 200–300 м – система соляных выработок протяженностью более 200 км и с объемом пустот свыше 110 млн куб. м. В отработанных галереях есть даже восстановленная подземная часовня (существовавшая под землей еще до 1917 г.) и спелеосанаторий «Соляная симфония».