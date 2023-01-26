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Соль донбасской земли

После взятия Соледара власти ДНР изучают состояние и возможности запуска «Артемсоли»
Сергей Гаврилюк Денис Ильюшенков Алексей Никольский Александр Соколов
Валентин Спринчак / ТАСС

«На данный момент ведутся работы по зачистке двух оставшихся рудников. Основной комплекс уже зачищен. Следов присутствия ВСУ и других, как я считаю лично, бандформирований не обнаружено», – доложил обстановку по состоянию на 22 января боец ЧВК «Вагнер» во время визита в Соледар врио главы ДНР Дениса Пушилина.

На кадрах видеоотчета чиновника об этой поездке видны поврежденные боями здания и возвышающиеся неподалеку массивные металлические конструкции – копры. На них размещают подъемные установки над шахтами. Под ними на глубине 200–300 м – система соляных выработок протяженностью более 200 км и с объемом пустот свыше 110 млн куб. м. В отработанных галереях есть даже восстановленная подземная часовня (существовавшая под землей еще до 1917 г.) и спелеосанаторий «Соляная симфония».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных