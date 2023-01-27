Депутатам от «Единой России» поручили отправлять запросы по военной операции только Андрею Турчаку

Группа «по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан» была создана распоряжением президента 20 декабря 2022 г. В ее состав вошли представители разных фракций, а первое заседание прошло 28 декабря минувшего года в Минобороны с участием руководителя военного ведомства Сергея Шойгу. Хотя мероприятие прошло в закрытом режиме, после него Турчак объяснил, что группа занимается обработкой запросов от семей мобилизованных, она же будет рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и другими органами исполнительной власти законопроекты, касающиеся вопросов спецоперации.