Депутатам от «Единой России» поручили отправлять запросы по военной операции только Андрею Турчаку

Депутатам от «Единой России» поручили отправлять запросы по военной операции только Андрею ТурчакуВместо правительства их проработкой должна заниматься возглавляемая им координационная группа
Депутаты Госдумы от «Единой России» теперь не будут направлять обращения, в которых содержатся просьбы, предложения, иные вопросы, касающиеся специальной военной операции, в Белый дом, а также профильные министерства и ведомства. По словам трех собеседников «Ведомостей» в Госдуме, фракция уведомила депутатов, что теперь по темам специальной военной операции им нужно обращаться «исключительно» в профильную координационную рабочую группу во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
Группа «по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан» была создана распоряжением президента 20 декабря 2022 г. В ее состав вошли представители разных фракций, а первое заседание прошло 28 декабря минувшего года в Минобороны с участием руководителя военного ведомства Сергея Шойгу. Хотя мероприятие прошло в закрытом режиме, после него Турчак объяснил, что группа занимается обработкой запросов от семей мобилизованных, она же будет рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и другими органами исполнительной власти законопроекты, касающиеся вопросов спецоперации.