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Депутатам от «Единой России» поручили отправлять запросы по военной операции только Андрею Турчаку

Вместо правительства их проработкой должна заниматься возглавляемая им координационная группа
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Группа во главе с Турчаком (на фото справа) будет рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и другими органами исполнительной власти законопроекты, касающиеся вопросов спецоперации / t.me/turchak_andrey

Депутаты Госдумы от «Единой России» теперь не будут направлять обращения, в которых содержатся просьбы, предложения, иные вопросы, касающиеся специальной военной операции, в Белый дом, а также профильные министерства и ведомства. По словам трех собеседников «Ведомостей» в Госдуме, фракция уведомила депутатов, что теперь по темам специальной военной операции им нужно обращаться «исключительно» в профильную координационную рабочую группу во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Группа «по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан» была создана распоряжением президента 20 декабря 2022 г. В ее состав вошли представители разных фракций, а первое заседание прошло 28 декабря минувшего года в Минобороны с участием руководителя военного ведомства Сергея Шойгу. Хотя мероприятие прошло в закрытом режиме, после него Турчак объяснил, что группа занимается обработкой запросов от семей мобилизованных, она же будет рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и другими органами исполнительной власти законопроекты, касающиеся вопросов спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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