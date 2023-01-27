Правительство пообещало отозвать инициативы, которые долгое время лежат в Госдуме

Госдума и правительство обсудили взаимодействие по законодательной работе на ближайший год, а депутаты рассказали чиновникам, что в этом взаимодействии нужно изменить. Обсуждение прошло в Госдуме на встрече вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко и статс-секретарей министерств с вице-спикерами нижней палаты парламента и руководителями думских комитетов.