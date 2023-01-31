Освободитель Манделы, который помнит про СССР

Освободитель Манделы, который помнит про СССРКак лидеру ЮАР удается сохранять популярность и нейтралитет между Россией и Западом
«Поддержка со стороны ЮАР подчеркивает пропагандистский успех Москвы» – статью с таким заголовком о грядущих совместных учениях ВМФ ЮАР, России и Китая в конце января опубликовала Financial Times. Маневры пройдут в годовщину начала СВО – с 17 по 27 февраля. В феврале 2022 г. ЮАР призвала к выводу российских войск с Украины. Но в марте на Генассамблее ООН страна уже воздержалась при голосовании за резолюцию, осуждающую СВО. В январе 2023 г. министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор завила, что призывать Россию к выводу войск – это «упрощенная и инфантильная» позиция, учитывая массовую передачу Украине оружия Западом и особенно недавнее решение государств – членов НАТО поставить танки.
Свое заявление Пандор сделала во время недавнего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова. В рамках африканского турне 23–27 января он посетил ЮАР, Эсватини (отсутствовала на голосовании в ООН в марте), Анголу (воздержалась) и Эритрею (выступила против резолюции). Визит в Ботсвану, проголосовавшую за осуждение ввода войск на Украину, был отменен буквально за день до вылета самолета министра в Африку.