Газета
Политика / Профайлы Эксклюзивно по подписке

Освободитель Манделы, который помнит про СССР

Как лидеру ЮАР удается сохранять популярность и нейтралитет между Россией и Западом
Антон Осипов
Президент ЮАР Сирил Рамафоса / PHILL MAGAKOE / AFP

«Поддержка со стороны ЮАР подчеркивает пропагандистский успех Москвы» – статью с таким заголовком о грядущих совместных учениях ВМФ ЮАР, России и Китая в конце января опубликовала Financial Times. Маневры пройдут в годовщину начала СВО – с 17 по 27 февраля. В феврале 2022 г. ЮАР призвала к выводу российских войск с Украины. Но в марте на Генассамблее ООН страна уже воздержалась при голосовании за резолюцию, осуждающую СВО. В январе 2023 г. министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор завила, что призывать Россию к выводу войск – это «упрощенная и инфантильная» позиция, учитывая массовую передачу Украине оружия Западом и особенно недавнее решение государств – членов НАТО поставить танки.

Свое заявление Пандор сделала во время недавнего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова. В рамках африканского турне 23–27 января он посетил ЮАР, Эсватини (отсутствовала на голосовании в ООН в марте), Анголу (воздержалась) и Эритрею (выступила против резолюции). Визит в Ботсвану, проголосовавшую за осуждение ввода войск на Украину, был отменен буквально за день до вылета самолета министра в Африку.

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных