Освободитель Манделы, который помнит про СССР

«Поддержка со стороны ЮАР подчеркивает пропагандистский успех Москвы» – статью с таким заголовком о грядущих совместных учениях ВМФ ЮАР, России и Китая в конце января опубликовала Financial Times. Маневры пройдут в годовщину начала СВО – с 17 по 27 февраля. В феврале 2022 г. ЮАР призвала к выводу российских войск с Украины. Но в марте на Генассамблее ООН страна уже воздержалась при голосовании за резолюцию, осуждающую СВО. В январе 2023 г. министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор завила, что призывать Россию к выводу войск – это «упрощенная и инфантильная» позиция, учитывая массовую передачу Украине оружия Западом и особенно недавнее решение государств – членов НАТО поставить танки.