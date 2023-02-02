Иран пообещал Израилю «ответ» за атаку на военный завод

Иран пообещал Израилю «ответ» за атаку на военный заводНо эскалация конфликта сейчас невыгодна и Иерусалиму, и Тегерану
Иран обвинил Израиль в атаке дронов на военный завод в Исфахане, произошедшей в ночь на 29 января. Об этом иранский постпред при ООН Саид Иравани сообщил 2 февраля в письме председателю Совета безопасности ООН со ссылкой на результаты расследования. Иравани также пригрозил Тель-Авиву «ответом» в рамках «международного права и устава ООН».
«Первоначальные расследования показали, что ответственность за террористические акты на объекте министерства обороны в городе Исфахане несёт сионистский режим. Действие этого режима нарушает международные законы и осуждается», – цитирует письмо Иравани иранское агентство ISNA. До этого, 31 января, иранские спецслужбы заявили, что установили производителя дрона на основании анализа корпуса, двигателя и навигационной системы одного из БПЛА, оставшегося после нападения, говорится в сообщении. Однако изготовителя дрона так и не назвали. По информации иранских властей, дроны были запущены при помощи сепаратистских курдских организаций, которые могли получить их из иракского Курдистана.
Об ударах дронов по военным объектам Ирана стало известно 31 января из сообщений телеканала Al Arabiya и других арабских медиа. По данным минобороны Ирана, в результате атаки тремя дронами повреждение получила крыша цеха. В ведомстве добавили, что нападение не привело к жертвам и сбою в работе оборудования, один из дронов был сбит ПВО, а два других попали в натянутую над объектом защитную сеть и взорвались.
В то же время арабское издание Al-Hadath со ссылкой на источники сообщило, что удар был нанесен по иранскому запасу баллистических ракет и атака оказалась «очень серьезной». The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке прямо сообщало, что атаку беспилотниками провел израильский «Моссад». По сообщению The Jerusalem Post, она была направлена против склада оружия и «достигла своих целей вопреки заявлениям Тегерана». Израиль не комментировал удары, израильский МИД отказался давать разъяснения, а официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 30 января заявил, что США непричастны к ударам в Иране.
Замглавы МИД России Андрей Руденко 30 января говорил, что Тегеран не обращался к Москве за помощью в расследовании нападения дронов на военные объекты в иранском Исфахане.
Серьезная эскалация в регионе сейчас невыгодна Израилю, так что его реальная причастность к атакам в Исфахане маловероятна, считает старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Обвинения Тегерана в адрес Тель-Авива – очередной дежурный момент, в реальности же вооруженные действия Израиля против Ирана могли бы быть возможны только при согласии и помощи со стороны США, что в текущей ситуации также не представляется возможным.
Кроме того, у нового израильского правительства есть достаточно внутриполитических вопросов и проблем, которыми стоит заниматься вместо планирования вооруженного нападения на Иран. В свою очередь, эскалация не отвечает и интересам Ирана, который также испытывает трудности на внутриполитическом фронте, поэтому ждать значительной эскалации конфликта не стоит, предполагает эксперт.
Чтобы понять возможный ответ Ирана, о котором говорил его постпред в ООН, нужно детально изучить мотивацию и возможности разных сил иранского истеблишмента, а затем оценить, у кого из них больший шанс добиться нужного решения, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев.
При этом, по его словам, у Ирана нет таких возможностей, которые позволили бы ему быстро закончить полномасштабную войну с Израилем в свою пользу. И если кто-то в иранском руководстве заинтересован в затяжном конфликте с главным региональным противником, он должен быть уверенным в том, что он не только выиграет внутриполитическую борьбу за счет войны, но и сможет вместе со своими оппонентами сохранить политический строй, благодаря которому они все обладают властью, говорит Маргоев. Если взять за основу трезвую оценку ситуации, трудно представить, что в Иране и его политическом руководстве много сторонников настоящей и прямой, а не риторической войны с Израилем, заключает эксперт.