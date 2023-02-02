Иран пообещал Израилю «ответ» за атаку на военный завод

При этом, по его словам, у Ирана нет таких возможностей, которые позволили бы ему быстро закончить полномасштабную войну с Израилем в свою пользу. И если кто-то в иранском руководстве заинтересован в затяжном конфликте с главным региональным противником, он должен быть уверенным в том, что он не только выиграет внутриполитическую борьбу за счет войны, но и сможет вместе со своими оппонентами сохранить политический строй, благодаря которому они все обладают властью, говорит Маргоев. Если взять за основу трезвую оценку ситуации, трудно представить, что в Иране и его политическом руководстве много сторонников настоящей и прямой, а не риторической войны с Израилем, заключает эксперт.