Иран пообещал Израилю «ответ» за атаку на военный завод

В то же время арабское издание Al-Hadath со ссылкой на источники сообщило, что удар был нанесен по иранскому запасу баллистических ракет и атака оказалась «очень серьезной». The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке прямо сообщало, что атаку беспилотниками провел израильский «Моссад». По сообщению The Jerusalem Post, она была направлена против склада оружия и «достигла своих целей вопреки заявлениям Тегерана». Израиль не комментировал удары, израильский МИД отказался давать разъяснения, а официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 30 января заявил, что США непричастны к ударам в Иране.