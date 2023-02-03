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Протесты на Западе из-за ухудшения жизни в 2022 году стали в три раза масштабнее

В ушедшем году в 21 500 протестных акциях с экономическими требованиями участвовали 6,3 млн человек, и недовольство набирает обороты
Александр Соколов
EMMANUEL DUNAND / AFP

Акции против роста цен и падения уровня жизни в странах Запада в 2022 г. собрали в 3 раза больше участников по сравнению с предыдущим. И в январе 2023 г. тенденция к расширению протестов сохраняется. Европа начала 2023 г. особенно активно. К 1 февраля 2023 г. число демонстрантов уже достигло 4,1 млн человек, что в 12 раз больше, чем за январь прошлого года и превышает число протестующих за всю первую половину 2022 г., подсчитали «Ведомости» по данным ACLED (крупнейшая открытая база публичных акций и конфликтов).

Всего в 2022 г. в Европе и Северной Америке прошло более 21 500 экономических протестов, в которых приняли участие 6,3 млн человек. Это на 43% больше, чем в 2021 г., когда на улицы вышло 4,4 млн граждан. Недовольных ростом цен и низкими зарплатами среди всех протестующих с экономическими требованиями в 2022 г. было 2,9 млн, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

Из-за слабой способности центристских правительств реагировать на протесты они все больше ощущают электоральную конкуренцию со стороны ультраправых и ультралевых, констатируют эксперты.

Где больше протестовали

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных