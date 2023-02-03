Совет Федерации разработает дорожную карту для укрепления культурного суверенитета

2 февраля в СФ прошло первое заседание новой рабочей группы в расширенном составе. Сенатор Климов задал тон дискуссии, процитировав американского политолога Збигнева Бжезинского: «Культурное превосходство является недооцененным аспектом американской культурной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, американская массовая культура излучает магическое притяжение, особенно для молодежи в мире». В дальнейшем фамилия Бжезинского звучала на заседании еще не раз, правда, отношения к предмету обсуждения покойный политолог больше никакого не имел.