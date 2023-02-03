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Совет Федерации разработает дорожную карту для укрепления культурного суверенитета

При обсуждении президентского указа сенаторы критиковали Меладзе и цитировали Бжезинского
Александр Тихонов
2 февраля в СФ прошло первое заседание новой рабочей группы в расширенном составе / Пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации (СФ) сформирована временная рабочая группа для выработки дорожной карты по реализации обновленного указа президента Владимира Путина об основах государственной культурной политики в части формирования культурного суверенитета. В группу вошли сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин и Анатолий Широков, выполнять свою задачу они будут через «диалоги с представителями гражданского общества, экспертами, представителями соответствующих государственных структур», объяснил председатель комиссии верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

2 февраля в СФ прошло первое заседание новой рабочей группы в расширенном составе. Сенатор Климов задал тон дискуссии, процитировав американского политолога Збигнева Бжезинского: «Культурное превосходство является недооцененным аспектом американской культурной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, американская массовая культура излучает магическое притяжение, особенно для молодежи в мире». В дальнейшем фамилия Бжезинского звучала на заседании еще не раз, правда, отношения к предмету обсуждения покойный политолог больше никакого не имел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных