Совет Федерации разработает дорожную карту для укрепления культурного суверенитетаПри обсуждении президентского указа сенаторы критиковали Меладзе и цитировали Бжезинского
В Совете Федерации (СФ) сформирована временная рабочая группа для выработки дорожной карты по реализации обновленного указа президента Владимира Путина об основах государственной культурной политики в части формирования культурного суверенитета. В группу вошли сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин и Анатолий Широков, выполнять свою задачу они будут через «диалоги с представителями гражданского общества, экспертами, представителями соответствующих государственных структур», объяснил председатель комиссии верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
2 февраля в СФ прошло первое заседание новой рабочей группы в расширенном составе. Сенатор Климов задал тон дискуссии, процитировав американского политолога Збигнева Бжезинского: «Культурное превосходство является недооцененным аспектом американской культурной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, американская массовая культура излучает магическое притяжение, особенно для молодежи в мире». В дальнейшем фамилия Бжезинского звучала на заседании еще не раз, правда, отношения к предмету обсуждения покойный политолог больше никакого не имел.