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США предложили разместить в Японии гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты

Наиболее вероятная локация – остров Кюсю
Владимир Кулагин
Эксперт отмечает, что американцы в ходе переговоров о возможном размещении ракет средней дальности в АТР столкнулись с тем, что Филиппины и другие страны Юго-Восточной Азии, имеющие тесные связи с Китаем, дали понять, что не хотят этого / Staff Sgt. Kyle Larsen / U.S. Army

Как сообщила японская газета Sankei Shimbun, США могут разместить в Японии как крылатые ракеты сухопутного базирования Tomahawk дальностью более 2000 км, так и гиперзвуковые комплексы LRHW. Планируется, что последние будут способны поражать цели на расстоянии почти 2800 км. 

Власти Японии, по словам источников издания, готовы начать серьезное обсуждение плана развертывания этих ракет на территории страны. Sankei называет целью такого размещения желание США и Японии уравновесить стратегический баланс в Восточной Азии и воспрепятствовать применению силы со стороны КНР.

Союзники намерены нейтрализовать китайские зоны ограничения/блокирования доступа и маневра (A2/AD) для американских вооруженных сил, что требует размещения ракет средней дальности. США до 2019 г., согласно действовавшему до того момента Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, не имели пусковых установок и ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5500 км, в то время как у Китая имеется сейчас около 1250 таких ракетных комплексов, пишет издание.

Известно, что американцев интересует размещение ракет на «первой островной цепи» в Тихом океане, которую обычно проводят от Камчатки до Малайского полуострова. В контексте Японии, по словам источников, вероятнее всего, речь может идти об острове Кюсю из-за его близости к Тайваню, но до обсуждения конкретных точек размещения в переговорах дело пока до дошло. Отмечается, что впервые соответствующий разговор Вашингтон завел с представителями Токио три-четыре года назад, во времена премьерства Синдзо Абэ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных