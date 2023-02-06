США предложили разместить в Японии гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты

Известно, что американцев интересует размещение ракет на «первой островной цепи» в Тихом океане, которую обычно проводят от Камчатки до Малайского полуострова. В контексте Японии, по словам источников, вероятнее всего, речь может идти об острове Кюсю из-за его близости к Тайваню, но до обсуждения конкретных точек размещения в переговорах дело пока до дошло. Отмечается, что впервые соответствующий разговор Вашингтон завел с представителями Токио три-четыре года назад, во времена премьерства Синдзо Абэ.