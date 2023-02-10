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Лавров завершил африканское турне в Судане

Эта страна является одной из возможных «точек входа» на континент для российского бизнеса
Илья Лакстыгал
Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля посетил Судан. В его столице Хартуме он завершил второе с начала года африканское турне, сообщила пресс-служба МИДа. Лавров встретился с ​​председателем Суверенного совета страны и фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагло, а также министром иностранных дел Али аль-Садиком. Сергей Лавров в последний раз посещал страну в 2014 г.

Вдоль побережья Судана на севере Красного моря проходит основной грузопоток из Азии в Европу через Суэцкий канал. В декабре 2020 г. Россия и нынешние власти Судана договорились о размещении на побережье страны пункта материально-технического обеспечения российских ВМФ. В 2021 г. власти Судана заявили о неготовности ратифицировать соглашение, внесенное президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию еще в июле 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных