Лавров завершил африканское турне в Судане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля посетил Судан. В его столице Хартуме он завершил второе с начала года африканское турне, сообщила пресс-служба МИДа. Лавров встретился с ​​председателем Суверенного совета страны и фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагло, а также министром иностранных дел Али аль-Садиком. Сергей Лавров в последний раз посещал страну в 2014 г.