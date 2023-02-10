Лавров завершил африканское турне в Судане

Лавров завершил африканское турне в СуданеЭта страна является одной из возможных «точек входа» на континент для российского бизнеса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля посетил Судан. В его столице Хартуме он завершил второе с начала года африканское турне, сообщила пресс-служба МИДа. Лавров встретился с председателем Суверенного совета страны и фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагло, а также министром иностранных дел Али аль-Садиком. Сергей Лавров в последний раз посещал страну в 2014 г.
Вдоль побережья Судана на севере Красного моря проходит основной грузопоток из Азии в Европу через Суэцкий канал. В декабре 2020 г. Россия и нынешние власти Судана договорились о размещении на побережье страны пункта материально-технического обеспечения российских ВМФ. В 2021 г. власти Судана заявили о неготовности ратифицировать соглашение, внесенное президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию еще в июле 2021 г.