Лавров нашел в Африке новые возможности для России

Лавров нашел в Африке новые возможности для РоссииМосква конкурирует на континенте за влияние с ведущими европейскими державами
С 7 по 9 февраля Сергей Лавров посетил Мали, Мавританию и Судан, а ранее с 23 по 27 января побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее.
11 февраля агентство Associated Press сообщило, что власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море. По словам местных чиновников, военные дали согласие на ее размещение после визита в страну Лаврова, так как Москва выполнила неназываемые условия, поставленные Хартумом для достижения соглашения. Российский министр общался в Хартуме с суданским коллегой Али Ас-Садеком и председателем Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом.
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