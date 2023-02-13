Лавров нашел в Африке новые возможности для России

11 февраля агентство Associated Press сообщило, что власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море. По словам местных чиновников, военные дали согласие на ее размещение после визита в страну Лаврова, так как Москва выполнила неназываемые условия, поставленные Хартумом для достижения соглашения. Российский министр общался в Хартуме с суданским коллегой Али Ас-Садеком и председателем Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом.