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Лавров нашел в Африке новые возможности для России

Москва конкурирует на континенте за влияние с ведущими европейскими державами
Владимир Кулагин Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и глава МИД Судана Али Ас-Садек на пресс-конференции по итогам переговоров в Хартуме / Пресс-служба МИД России

С 7 по 9 февраля Сергей Лавров посетил Мали, Мавританию и Судан, а ранее с 23 по 27 января побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее.

11 февраля агентство Associated Press сообщило, что власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море. По словам местных чиновников, военные дали согласие на ее размещение после визита в страну Лаврова, так как Москва выполнила неназываемые условия, поставленные Хартумом для достижения соглашения. Российский министр общался в Хартуме с суданским коллегой Али Ас-Садеком и председателем Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных