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Последний договор России и США о контроле над вооружениями приостановлен

Он предусматривает ограничение носителей стратегических ядерных сил и боезарядов
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода» попадает под действие приостановленного договора о стратегических наступательных вооружениях / Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия приостанавливает выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию 21 февраля. По его словам, Россия не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, что будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может возобновить испытания ядерного оружия, если к ним вернутся США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил разочарование решением Москвы, а президент Джо Байден заявил, что Америка по-прежнему готова обсуждать с Россией вопросы ограничения вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных