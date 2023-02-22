Последний договор России и США о контроле над вооружениями приостановлен

Россия приостанавливает выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию 21 февраля. По его словам, Россия не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, что будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может возобновить испытания ядерного оружия, если к ним вернутся США.