В Госдуме обсуждается лишение премий в качестве наказания за плохую работу комитетов

В Госдуме обсуждается лишение премий в качестве наказания за плохую работу комитетовТакое предложение высказал спикер Вячеслав Володин на совете думы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал дискуссию о степени загрузки и продуктивности работы думских комитетов. 27 февраля на заседании Совета Думы он высказал идею, что в случае неудовлетворительной работы комитетов сотрудников аппаратов комитетов могут лишать квартальных премий. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в Совете Думы, собеседник в «Единой России» и сотрудник аппарата Госдумы.
«Причем это может быть распространено не только на сотрудников аппаратов комитетов, но и на председателей комитетов», – говорит сотрудник аппарата. Кроме наказания рублем может быть и ограничение в зарубежных командировках, так как депутатам таких комитетов надо сосредоточиться на работе в Думе, поскольку они не справляются с законодательным портфелем, добавляет собеседник. Он отметил, что члены совета поддержали предложение Володина.
Один из собеседников говорит, что «неудовлетворительная работа» выражается в том, сколько в комитете лежит законопроектов «без движения», т. е. не рассматриваются в течение долгого времени. Еще один собеседник при этом сомневается, что инициатива Володина будет реализована. Другой источник добавляет, что это было высказано как предложение, на реализации которого спикер не настаивал.