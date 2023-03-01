В Госдуме обсуждается лишение премий в качестве наказания за плохую работу комитетов

Один из собеседников говорит, что «неудовлетворительная работа» выражается в том, сколько в комитете лежит законопроектов «без движения», т. е. не рассматриваются в течение долгого времени. Еще один собеседник при этом сомневается, что инициатива Володина будет реализована. Другой источник добавляет, что это было высказано как предложение, на реализации которого спикер не настаивал.