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В Госдуме обсуждается лишение премий в качестве наказания за плохую работу комитетов

Такое предложение высказал спикер Вячеслав Володин на совете думы
Елена Мухаметшина
За зависшие в комитетах законопроекты сотрудники их аппаратов могут ответить рублем / Максим Стулов / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал дискуссию о степени загрузки и продуктивности работы думских комитетов. 27 февраля на заседании Совета Думы он высказал идею, что в случае неудовлетворительной работы комитетов сотрудников аппаратов комитетов могут лишать квартальных премий. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в Совете Думы, собеседник в «Единой России» и сотрудник аппарата Госдумы.

«Причем это может быть распространено не только на сотрудников аппаратов комитетов, но и на председателей комитетов», – говорит сотрудник аппарата. Кроме наказания рублем может быть и ограничение в зарубежных командировках, так как депутатам таких комитетов надо сосредоточиться на работе в Думе, поскольку они не справляются с законодательным портфелем, добавляет собеседник. Он отметил, что члены совета поддержали предложение Володина.

Один из собеседников говорит, что «неудовлетворительная работа» выражается в том, сколько в комитете лежит законопроектов «без движения», т. е. не рассматриваются в течение долгого времени. Еще один собеседник при этом сомневается, что инициатива Володина будет реализована. Другой источник добавляет, что это было высказано как предложение, на реализации которого спикер не настаивал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных