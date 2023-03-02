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В Госдуме предлагают сопровождать все законопроекты обязательной информацией об их влиянии на бизнес

Глава комитета по МСП считает, что ее нужно включать в финансово-экономическое обоснование инициативы
Елена Мухаметшина Лидия Матвеева Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

В финансово-экономическом обосновании законопроектов, которые вносятся в Госдуму, обязательно должен содержаться анализ возможного экономического влияния инициативы на субъекты предпринимательской деятельности. Проект такого постановления («Ведомости» с ним ознакомились) с поправками в ст. 105 регламента Госдумы 2 марта планируют внести депутаты фракции «Новые люди».

Сейчас при внесении законопроектов просчитывают только то, какие расходы понесет бюджет, но не прописывают, какие издержки могут понести предприниматели и сколько людей могут потерять рабочие места, говорит председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»). «Это в корне неверно. В 2022 г. объем всех налогов, собранных с малого бизнеса, составил более 5 трлн руб. Это 10% государственного бюджета. Ставить под угрозу их существование – это рубить сук, на котором сидишь», – считает депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных