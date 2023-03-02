В Госдуме предлагают сопровождать все законопроекты обязательной информацией об их влиянии на бизнес

В Госдуме предлагают сопровождать все законопроекты обязательной информацией об их влиянии на бизнесГлава комитета по МСП считает, что ее нужно включать в финансово-экономическое обоснование инициативы
В финансово-экономическом обосновании законопроектов, которые вносятся в Госдуму, обязательно должен содержаться анализ возможного экономического влияния инициативы на субъекты предпринимательской деятельности. Проект такого постановления («Ведомости» с ним ознакомились) с поправками в ст. 105 регламента Госдумы 2 марта планируют внести депутаты фракции «Новые люди».
Сейчас при внесении законопроектов просчитывают только то, какие расходы понесет бюджет, но не прописывают, какие издержки могут понести предприниматели и сколько людей могут потерять рабочие места, говорит председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»). «Это в корне неверно. В 2022 г. объем всех налогов, собранных с малого бизнеса, составил более 5 трлн руб. Это 10% государственного бюджета. Ставить под угрозу их существование – это рубить сук, на котором сидишь», – считает депутат.