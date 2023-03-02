В Госдуме предлагают сопровождать все законопроекты обязательной информацией об их влиянии на бизнес

Сейчас при внесении законопроектов просчитывают только то, какие расходы понесет бюджет, но не прописывают, какие издержки могут понести предприниматели и сколько людей могут потерять рабочие места, говорит председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»). «Это в корне неверно. В 2022 г. объем всех налогов, собранных с малого бизнеса, составил более 5 трлн руб. Это 10% государственного бюджета. Ставить под угрозу их существование – это рубить сук, на котором сидишь», – считает депутат.