Россия выступила в Индии как партнёр «глобального Юга»Принять декларацию с антироссийскими пунктами на саммите G20 не удалось
Россия выступает за то, чтобы страны «глобального Юга» имели больше голосов на международных площадках при принятии решений. Это означает и расширение за их счёт постоянного состава Совбеза ООН без добавления новых стран Запада, заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Его пресс-конференция прошла после саммита министров иностранных дел G20 в Дели, на которой общую декларацию одобрить не удалось. Вместо итоговой декларации было согласовано резюме из 22 пунктов. Третий и четвертый пункты не были согласованы – они касаются конфликта на Украине и были взяты из документа G20, принятой на Бали на саммите лидеров группы в 2022 г. (российский президент в нем не участвовал).
Пункт 3 касался влияния украинского конфликта на мировую экономику и содержал положение о том, что «большинство членов осуждают» и агрессию России. Пункт 4 был связан с пунктом 3 и делал отсылку к хартии ООН в плане защиты гражданского населения и инфраструктуры в ходе вооруженных конфликтов.
«Наши западные коллеги, как и год назад, пытались различными риторическими заявлениями выдвинуть на передний план ситуацию вокруг Украины», – сказал Лавров. По его словам, дискуссия на саммите под давлением стран G7 «сбивалась на эмоциональные заявления», что мешало обсуждению «тех проблем, которые реально стоят перед группой».
Министр выразил надежду, что дискуссии о затронутых проблемах получат развитие на саммите лидеров «двадцатки» в сентябре текущего года в Гоа.
Лавров осудил позицию западных стран, которые пытались свести дискуссии к тематике Украины, напомнив, что G20 изначально создавалась для обсуждения не геополитических, а глобальных экономических и связанных с ними проблем. При этом США и их союзники отказались от обсуждения расследования взрывов на газопроводе «Северный поток». По словам Лаврова, большинство в G20 составляют незападные страны, «тяготеющие к позиции БРИКС». Российский министр также раскритиковал «угрозы» западных стран начать мощное санкционное давление на Китай, назвав это «инструментом неоколониализма».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая встречу глав МИД G20 в президентском дворце Дели, также отметил, что мероприятие проходит на фоне «значительного глобального раскола», и на него «серьезно влияют геополитическая напряженность» и вооруженные конфликты, усиливающие долговременные негативные процессы, в частности, ухудшение продовольственной, топливной и экологической безопасности. Кроме прочего, Моди также заявил том, что его Индия претендует на роль лидера, или «голоса глобального Юга», который является наиболее пострадавшим от поведения «богатых стран».
От двусторонних контактов с западными министрами Ларов на саммите в целом воздерживался (с кем он встречался за рамками саммита – см. во врезе). Как позже сообщила представитель МИД Мария Захарова, российский министр иностранных дел всё-таки успел пообщаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном «на ногах».
С кем еще встречался Лавров
За день до саммита G20 российский министр встретился с министрами иностранных дел Турции, Бразилии и Индии. С турецким министром Мевлютом Чавушоглу Лавров обсудил помощь стране в связи с ликвидацией последствий землетрясения, перспективы возобновления «зерновой сделки» с учетом интересов российских сельхозпроизводителей и доступа на мировые рынки, ситуацию в Сирии и нормализацию турецко-сирийских связей при российском посредничестве. С индийским министром Субраманьямом Джайшанкаром и бразильским Мауру Виейрой Лавров обсуждал вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях, включая БРИКС. 2 марта Лавров провел встречу с новым министром иностранных дел КНР Цинь Ганом – первую после его назначения. Российский министр отметил, что у обеих сторон есть «далеко идущие планы взаимодействия в области международных отношений».
Участники саммита договорились в проекте совместной декларации о том, чтобы полноправным членом G20 наравне с ЕС стало Британское содружество, которое включает значительное число развивающихся стран Африки и Азии. «Говорили в контексте развивающихся стран о том, что назрела реформа Совета безопасности ООН», – добавил Лавров. Расширить Совбез ООН, по мнению России, следует за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, так как Запад и так «перепредставлен».
Прогресс Лавров увидел также и в вопросах обсуждения обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также в направлении реформы ВТО.
Разворот России на Восток можно отсчитывать с 2012 г., поясняет сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Затем 10 лет шла дискуссия на эту тему, а после начала СВО на Украине процесс активизировался, отмечает аналитик. Например, Россия и Индия много лет были далеко от намеченной цели товарооборота в $30 млрд, а в 2022 г. превзошли $20 млрд.
Лавров ставит перед собой целью закрепить достигнутые цели и выработать дорожную карту для их развития, определить самые перспективные сферы сотрудничества, уверен Макаревич. При этом Индия выступает удачной площадкой общения как с незападными странами, так и с западными. Индийцы, по словам эксперта, умеют создавать дружелюбную атмосферу, указывая, что украинский конфликт не должен быть главной темой в G20.
Индия же претендовала на роль лидера «глобального Юга» почти сразу после получения независимости, примерно с 1950-х гг., говорит Макаревич. За последнее время индийцы получили больше оснований на такой статус, добавляет эксперт: страна стала третьей экономикой мира по паритету ВВП (пятой – по номиналу), усилила политическое влияние, военную мощь. Во внешнеполитических нарративах Индии остались положения Движения неприсоединения – нежелание присоединяться к блокам и участвовать в конфликтах на чьей-либо стороне. Но при этом Индия как раз присоединяется к разным форматам, которые могут принести ей пользу, но не издержки: такую политику называют «политикой мультиприсоединения».
В подготовке статьи участвовал Владимир Кулагин