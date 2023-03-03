Россия выступила в Индии как партнёр «глобального Юга»

Индия же претендовала на роль лидера «глобального Юга» почти сразу после получения независимости, примерно с 1950-х гг., говорит Макаревич. За последнее время индийцы получили больше оснований на такой статус, добавляет эксперт: страна стала третьей экономикой мира по паритету ВВП (пятой – по номиналу), усилила политическое влияние, военную мощь. Во внешнеполитических нарративах Индии остались положения Движения неприсоединения – нежелание присоединяться к блокам и участвовать в конфликтах на чьей-либо стороне. Но при этом Индия как раз присоединяется к разным форматам, которые могут принести ей пользу, но не издержки: такую политику называют «политикой мультиприсоединения».