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Конкурента Эрдогану выбрали со скандалом

Разногласия внутри оппозиции играют на руку действующему президенту
Илья Лакстыгал
Пока ХП сопротивлялась кандидатуре Кылычдароглу (на фото), сам лидер кемалистов пытался договориться с более слабой левой оппозиционной коалицией / Evrim Aydin / Anadolu Agency via AFP

Кандидатом от крупнейшего блока оппозиции «Народная коалиция» (Millet ittifakı) на выборах президента Турции 14 мая стал лидер самой большой оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Он был официально выдвинут 6 марта, после того как его более молодые однопартийцы – мэры Стамбула и Анкары – отказались от выдвижения своих кандидатур. Идеологической платформой PНП является светский путь развития, предначертанный основателем Турецкой Республики Кемалем Ататюрком. Правящая в Турции Партия справедливости и развития и ее лидер 69-летний президент Реджеп Тайип Эрдоган придерживаются умеренно исламистского курса.

Выборы кандидата от оппозиции получились скандальными. Лидер «Хорошей партии» (ХП, это партия умеренных националистов) Мераль Акшенер отказывалась поддержать кандидатуру Кылычдароглу – 3 марта она объявила о временном выходе ХП из «Народной коалиции». Акшенер упорно призывала выдвинуть вместо Кылычдароглу его более молодых и харизматичных однопартийцев-кемалистов: 52-летнего мэра Стамбула Экрема Имамоглу или 67-летнего мэра Анкары Мансура Яваша. Но и Имамоглу, и Яваш заявили, что поддерживают Кылычдароглу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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