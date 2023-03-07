Конкурента Эрдогану выбрали со скандалом

Конкурента Эрдогану выбрали со скандаломРазногласия внутри оппозиции играют на руку действующему президенту
Кандидатом от крупнейшего блока оппозиции «Народная коалиция» (Millet ittifakı) на выборах президента Турции 14 мая стал лидер самой большой оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Он был официально выдвинут 6 марта, после того как его более молодые однопартийцы – мэры Стамбула и Анкары – отказались от выдвижения своих кандидатур. Идеологической платформой PНП является светский путь развития, предначертанный основателем Турецкой Республики Кемалем Ататюрком. Правящая в Турции Партия справедливости и развития и ее лидер 69-летний президент Реджеп Тайип Эрдоган придерживаются умеренно исламистского курса.
Выборы кандидата от оппозиции получились скандальными. Лидер «Хорошей партии» (ХП, это партия умеренных националистов) Мераль Акшенер отказывалась поддержать кандидатуру Кылычдароглу – 3 марта она объявила о временном выходе ХП из «Народной коалиции». Акшенер упорно призывала выдвинуть вместо Кылычдароглу его более молодых и харизматичных однопартийцев-кемалистов: 52-летнего мэра Стамбула Экрема Имамоглу или 67-летнего мэра Анкары Мансура Яваша. Но и Имамоглу, и Яваш заявили, что поддерживают Кылычдароглу.