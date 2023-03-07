Конкурента Эрдогану выбрали со скандалом

Кандидатом от крупнейшего блока оппозиции «Народная коалиция» (Millet ittifakı) на выборах президента Турции 14 мая стал лидер самой большой оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Он был официально выдвинут 6 марта, после того как его более молодые однопартийцы – мэры Стамбула и Анкары – отказались от выдвижения своих кандидатур. Идеологической платформой PНП является светский путь развития, предначертанный основателем Турецкой Республики Кемалем Ататюрком. Правящая в Турции Партия справедливости и развития и ее лидер 69-летний президент Реджеп Тайип Эрдоган придерживаются умеренно исламистского курса.