Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

В гордуме Екатеринбурга станет меньше депутатов

Большую часть совета будут избирать по одномандатным округам
Александр Тихонов
Уменьшение числа депутатов Екатеринбургской городской думы – весьма болезненная тема / egd.ru

Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу проект поправок в устав, предполагающий уменьшение количества депутатов с действующих 36 до 35, перераспределение смешанной системы выборов в пользу одномандатников и возможность избрания нескольких заместителей председателя парламента. В соответствии с последними изменениями избирательного кодекса Свердловской области, принятыми 27 февраля, лишь 10 депутатских мандатов будут распределяться между кандидатами по пропорциональной системе, т. е. партсписками. При этом действующая редакция устава Екатеринбурга предусматривает избрание 18 депутатов по мажоритарной системе и 18 – по партийным спискам.

Численность депутатов Екатеринбургской городской думы была увеличена с 35 до 36 человек 25 октября 2011 г. В пояснительной записке к поправкам в устав города говорится, что снижение количества депутатов (в соответствии с федеральным законодательством 35 мандатов – это минимальная численность представительного органа муниципалитета, где проживает свыше 500 000 человек) «будет способствовать снижению расходов средств местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в последующие плановые периоды».

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных