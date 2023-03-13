В гордуме Екатеринбурга станет меньше депутатов

В гордуме Екатеринбурга станет меньше депутатовБольшую часть совета будут избирать по одномандатным округам
Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу проект поправок в устав, предполагающий уменьшение количества депутатов с действующих 36 до 35, перераспределение смешанной системы выборов в пользу одномандатников и возможность избрания нескольких заместителей председателя парламента. В соответствии с последними изменениями избирательного кодекса Свердловской области, принятыми 27 февраля, лишь 10 депутатских мандатов будут распределяться между кандидатами по пропорциональной системе, т. е. партсписками. При этом действующая редакция устава Екатеринбурга предусматривает избрание 18 депутатов по мажоритарной системе и 18 – по партийным спискам.
Численность депутатов Екатеринбургской городской думы была увеличена с 35 до 36 человек 25 октября 2011 г. В пояснительной записке к поправкам в устав города говорится, что снижение количества депутатов (в соответствии с федеральным законодательством 35 мандатов – это минимальная численность представительного органа муниципалитета, где проживает свыше 500 000 человек) «будет способствовать снижению расходов средств местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в последующие плановые периоды».