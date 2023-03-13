В гордуме Екатеринбурга станет меньше депутатов

Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу проект поправок в устав, предполагающий уменьшение количества депутатов с действующих 36 до 35, перераспределение смешанной системы выборов в пользу одномандатников и возможность избрания нескольких заместителей председателя парламента. В соответствии с последними изменениями избирательного кодекса Свердловской области, принятыми 27 февраля, лишь 10 депутатских мандатов будут распределяться между кандидатами по пропорциональной системе, т. е. партсписками. При этом действующая редакция устава Екатеринбурга предусматривает избрание 18 депутатов по мажоритарной системе и 18 – по партийным спискам.