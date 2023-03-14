На мировом рынке вооружений произошли тектонические сдвиги

На мировом рынке вооружений произошли тектонические сдвигиРоссия по-прежнему удерживает 2-е место в списке крупнейших экспортеров оружия
SIPRI 13 марта представил традиционный ежегодный доклад о международной торговле оружием, предоставив для сравнения данные за две пятилетки: 2013–2017 и 2018–2022 гг. Россия оказалась в списке крупнейших экспортеров в оба периода. По итогам второй пятилетки она стоит на 2-м месте после США, которые увеличили долю на мировом рынке, если сравнивать два обозначенных периода, с 33 до 40%. Доля России на рынке сократилась за эти же периоды с 22 до 16%. Следом в списке экспортеров идут Франция, Китай и Германия. За последние пять лет на все эти пять стран пришлось 76% продаж вооружений.
Согласно прогнозу аналитиков, доля России будет снижаться и теоретически она может в будущем уступить Франции, которая за последние пять лет нарастила показатели с 7,1 до 11%, сократив отрыв от РФ. Эта страна активно удовлетворяет спрос стран Азии и Океании (сейчас туда идет 44% от всех французских поставок, доля этого региона в российском экспорте – 65%) и Ближнего Востока. По данным SIPRI, уже к концу 2022 г. Франция имела больше заказов основных вооружений на экспорт, чем Россия.