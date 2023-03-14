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На мировом рынке вооружений произошли тектонические сдвиги

Россия по-прежнему удерживает 2-е место в списке крупнейших экспортеров оружия
Владимир Кулагин
Максим Стулов / Ведомости

SIPRI 13 марта представил традиционный ежегодный доклад о международной торговле оружием, предоставив для сравнения данные за две пятилетки: 2013–2017 и 2018–2022 гг. Россия оказалась в списке крупнейших экспортеров в оба периода. По итогам второй пятилетки она стоит на 2-м месте после США, которые увеличили долю на мировом рынке, если сравнивать два обозначенных периода, с 33 до 40%. Доля России на рынке сократилась за эти же периоды с 22 до 16%. Следом в списке экспортеров идут Франция, Китай и Германия. За последние пять лет на все эти пять стран пришлось 76% продаж вооружений.

Согласно прогнозу аналитиков, доля России будет снижаться и теоретически она может в будущем уступить Франции, которая за последние пять лет нарастила показатели с 7,1 до 11%, сократив отрыв от РФ. Эта страна активно удовлетворяет спрос стран Азии и Океании (сейчас туда идет 44% от всех французских поставок, доля этого региона в российском экспорте – 65%) и Ближнего Востока. По данным SIPRI, уже к концу 2022 г. Франция имела больше заказов основных вооружений на экспорт, чем Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных