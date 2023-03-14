Режим секретности в России усиливается и развивается

Режим секретности в России усиливается и развиваетсяНовые поправки усложнят получение допуска к особо секретным сведениям
Группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла 13 марта в Госдуму пакет поправок в законы о государственной тайне и порядке въезда и выезда из России. Всего согласно закону о гостайне существует три формы допуска:
• к секретным сведениям (третья форма допуска);
• к совершенно секретным сведениям (вторая форма);
• к сведениям особой важности (первая форма).
Законопроект, как пояснил Пискарев, должен «устранить некоторые пробелы», связанные с допуском и доступом к гостайне для граждан, «осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях». По словам депутата, актуальность поправок связана с условиями военной операции, когда иностранные спецслужбы проявляют особый интерес к российским секретам.
Профильный закон будет дополнен ст. 21.2, в которой пропишут обязанности всех допущенных к государственной тайне. Среди них, к примеру, обязанность не разглашать секреты, обязанность информировать о попытках выведать сведения и т. д. В этой же статье будет содержаться обязанность информировать о конфликте интересов: в допуске к гостайне может быть отказано при наличии зарубежных счетов или недвижимости как у самого секретоносителя, так и у его ближайших родственников.
По словам бывшего сотрудника спецслужб, решение о предоставлении допуска к особо секретным сведениям в отношении высших чиновников и раньше принималось межведомственной комиссией, а их самих проверяла ФСБ. Но теперь, когда это прописано в законе, игнорировать требования ФСБ руководителям органов исполнительной власти (по недопуску граждан к тайнам) уже вряд ли получится.
При этом для военнослужащих допуск к гостайне теперь может быть оформлен без их согласия. Как говорится в пояснительной записке, в 2020 г. 9,4% граждан, призванных на военные сборы, отказались от оформления допуска, отказались от этого и 34% граждан, которых привлекли к комплектованию мобилизационного людского ресурса (резервистов первой очереди). Это было связано прежде всего с нежеланием терять возможность выезжать за границу. Таким военнослужащим обычно присваивается самая простая, третья форма допуска.
Поправками в закон о порядке въезда и выезда из России прописано, каким образом будет приниматься решение об ограничении права покинуть страну. Решение об ограничении права на выезд граждан с первой или второй формой допуска будут принимать должностные лица в соответствии с порядком, определяемым правительством. По словам адвоката Дмитрия Катчева, поправки расширяют полномочия ФСБ в отношении лиц-секретоносителей, но пока понятного механизма их реализации в документе нет.