Режим секретности в России усиливается и развивается

Профильный закон будет дополнен ст. 21.2, в которой пропишут обязанности всех допущенных к государственной тайне. Среди них, к примеру, обязанность не разглашать секреты, обязанность информировать о попытках выведать сведения и т. д. В этой же статье будет содержаться обязанность информировать о конфликте интересов: в допуске к гостайне может быть отказано при наличии зарубежных счетов или недвижимости как у самого секретоносителя, так и у его ближайших родственников.