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Политика

Режим секретности в России усиливается и развивается

Новые поправки усложнят получение допуска к особо секретным сведениям
Алексей Никольский
Топ-чиновникам будет запрещено получать допуск к особо секретным сведениям при наличии имущества за границей, а особо важным секретоносителям закроют выезд за рубеж / ФСБ / РИА Новости

Группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла 13 марта в Госдуму пакет поправок в законы о государственной тайне и порядке въезда и выезда из России. Всего согласно закону о гостайне существует три формы допуска:

• к секретным сведениям (третья форма допуска);

• к совершенно секретным сведениям (вторая форма);

• к сведениям особой важности (первая форма).

Законопроект, как пояснил Пискарев, должен «устранить некоторые пробелы», связанные с допуском и доступом к гостайне для граждан, «осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях». По словам депутата, актуальность поправок связана с условиями военной операции, когда иностранные спецслужбы проявляют особый интерес к российским секретам.

Профильный закон будет дополнен ст. 21.2, в которой пропишут обязанности всех допущенных к государственной тайне. Среди них, к примеру, обязанность не разглашать секреты, обязанность информировать о попытках выведать сведения и т. д. В этой же статье будет содержаться обязанность информировать о конфликте интересов: в допуске к гостайне может быть отказано при наличии зарубежных счетов или недвижимости как у самого секретоносителя, так и у его ближайших родственников.

По словам бывшего сотрудника спецслужб, решение о предоставлении допуска к особо секретным сведениям в отношении высших чиновников и раньше принималось межведомственной комиссией, а их самих проверяла ФСБ. Но теперь, когда это прописано в законе, игнорировать требования ФСБ руководителям органов исполнительной власти (по недопуску граждан к тайнам) уже вряд ли получится.

При этом для военнослужащих допуск к гостайне теперь может быть оформлен без их согласия. Как говорится в пояснительной записке, в 2020 г. 9,4% граждан, призванных на военные сборы, отказались от оформления допуска, отказались от этого и 34% граждан, которых привлекли к комплектованию мобилизационного людского ресурса (резервистов первой очереди). Это было связано прежде всего с нежеланием терять возможность выезжать за границу. Таким военнослужащим обычно присваивается самая простая, третья форма допуска.

Поправками в закон о порядке въезда и выезда из России прописано, каким образом будет приниматься решение об ограничении права покинуть страну. Решение об ограничении права на выезд граждан с первой или второй формой допуска будут принимать должностные лица в соответствии с порядком, определяемым правительством. По словам адвоката Дмитрия Катчева, поправки расширяют полномочия ФСБ в отношении лиц-секретоносителей, но пока понятного механизма их реализации в документе нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных