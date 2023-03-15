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Армения отказалась назначать заместителя генсека ОДКБ

Но выходить из организации не собирается
Глеб Мишутин
PETR DAVID JOSEK / AFP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 14 марта, что армянская сторона не собирается назначать своего представителя заместителем председателя ОДКБ. Армения «с радостью возьмет должность заместителя генсека ОДКБ, если это будет означать, что безопасность Армении увеличивается еще одним фактором, в противном случае мы направим неверный посыл нашему народу». Ранее пресс-секретарь армянского МИДа Ваан Унанян заявил, что Ереван отправил в ОДКБ отказ от квоты на должность заместителя генсека организации.

Пашинян утверждает, что правительство Армении обеспокоено «выходом ОДКБ» из страны. По его словам, Ереван не собирается покидать организацию. В то же время армянские власти считают, что ОДКБ сокращает свое присутствие в Армении. «В Армении есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», – сказал Пашинян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных