Армения отказалась назначать заместителя генсека ОДКБ

Пашинян утверждает, что правительство Армении обеспокоено «выходом ОДКБ» из страны. По его словам, Ереван не собирается покидать организацию. В то же время армянские власти считают, что ОДКБ сокращает свое присутствие в Армении. «В Армении есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», – сказал Пашинян.