Армения отказалась назначать заместителя генсека ОДКБ

Армения отказалась назначать заместителя генсека ОДКБНо выходить из организации не собирается
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 14 марта, что армянская сторона не собирается назначать своего представителя заместителем председателя ОДКБ. Армения «с радостью возьмет должность заместителя генсека ОДКБ, если это будет означать, что безопасность Армении увеличивается еще одним фактором, в противном случае мы направим неверный посыл нашему народу». Ранее пресс-секретарь армянского МИДа Ваан Унанян заявил, что Ереван отправил в ОДКБ отказ от квоты на должность заместителя генсека организации.
Пашинян утверждает, что правительство Армении обеспокоено «выходом ОДКБ» из страны. По его словам, Ереван не собирается покидать организацию. В то же время армянские власти считают, что ОДКБ сокращает свое присутствие в Армении. «В Армении есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», – сказал Пашинян.