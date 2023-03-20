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Программу психологической помощи участникам спецоперации планируют расширить

Первоначально идея подразумевала профилактику ПТСР только у высших офицеров
Илья Лакстыгал Анастасия Майер
Андрей Рубцов / ТАСС

Программа профилактики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) военнослужащих может быть расширена с высшего на весь командный состав. Также возможно ее расширение на рядовой и сержантский состав. Пилотный проект по временной реабилитации в глубоком тылу офицеров – участников боевых действий в зоне специальной военной операции может быть запущен уже в ближайшие недели. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к разрабатывающей программу рабочей группе при Минобороны. Еще два источника, близких к Минобороны и к военно-медицинской службе Минобороны, подтвердили, что рабочая группа намерена расширить программу на всех офицеров, участвующих в военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных