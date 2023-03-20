Программу психологической помощи участникам спецоперации планируют расширить

Программа профилактики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) военнослужащих может быть расширена с высшего на весь командный состав. Также возможно ее расширение на рядовой и сержантский состав. Пилотный проект по временной реабилитации в глубоком тылу офицеров – участников боевых действий в зоне специальной военной операции может быть запущен уже в ближайшие недели. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к разрабатывающей программу рабочей группе при Минобороны. Еще два источника, близких к Минобороны и к военно-медицинской службе Минобороны, подтвердили, что рабочая группа намерена расширить программу на всех офицеров, участвующих в военной операции.