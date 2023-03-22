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Фермеры против зеленых

Журналистка, писавшая о сельском хозяйстве, стала лидером ведущей новой политической силы в Нидерландах
Антон Осипов
ANP via AFP

Нынешний премьер Нидерландов Марк Рютте удерживается у власти с 2010 г., раз за разом заново сколачивая политические альянсы вокруг своей праволиберальной Народной партии за свободу и демократию. Его не смог потопить ни один скандал, который стал бы последним для многих нидерландских политиков. В СМИ даже прозвали Рютте «тефлоновым». Но в этом году у него появился совершенно новый и неожиданный оппонент.

Каролина ван дер Плас пришла в парламент Нидерландов всего два года назад. Она стала главой новой парламентской фракции, состоящей из одного человека – ее самой. Да и то благодаря тому, что в Нидерландах нет электорального барьера. Созданная этой женщиной партия BoerBurgerBeweging (BBB) получила в нижней палате парламента чуть меньше 1% голосов. Тем поразительнее оказалась ее победа на прошедших по всей стране 15 марта 2023 г. выборах в провинциальные советы. BBB набрала 19,35% голосов, а партия премьера Рютте оказалась только на 2-м месте с 11,15%. Более того, у BBB большинство во всех провинциях. А в мае новые советы будут избирать заседающий в Гааге сенат, и, как ожидается, большинство в верхней палате окажется у партии ван дер Плас: ей прочат 16 из 75 мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных