Фермеры против зеленых

Каролина ван дер Плас пришла в парламент Нидерландов всего два года назад. Она стала главой новой парламентской фракции, состоящей из одного человека – ее самой. Да и то благодаря тому, что в Нидерландах нет электорального барьера. Созданная этой женщиной партия BoerBurgerBeweging (BBB) получила в нижней палате парламента чуть меньше 1% голосов. Тем поразительнее оказалась ее победа на прошедших по всей стране 15 марта 2023 г. выборах в провинциальные советы. BBB набрала 19,35% голосов, а партия премьера Рютте оказалась только на 2-м месте с 11,15%. Более того, у BBB большинство во всех провинциях. А в мае новые советы будут избирать заседающий в Гааге сенат, и, как ожидается, большинство в верхней палате окажется у партии ван дер Плас: ей прочат 16 из 75 мест.