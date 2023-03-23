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Сведения о ценных бумагах и кредитных историях госслужащих проверят без суда

Правительство внесет такой законопроект в Госдуму
Александр Тихонов Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила разработанную в Минтруде инициативу об усилении контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников, значительно расширяющую доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях.

В случае принятия поправок (есть в распоряжении «Ведомостей») соответствующую информацию о своих подчиненных и соискателях смогут получать сотрудники администрации президента, аппарата Белого дома, Центробанка, региональных правительств и др. Законопроект должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования. Отмечается, что такой срок «обусловлен необходимостью подготовки и издания Банком России соответствующих нормативных актов».

Сегодня возможности получения такой информации есть у прокуроров, судов и следственных органов, говорит член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. «Но совершенно очевидно, что при антикоррупционной проверке государевых служащих эти органы привлекать не всегда уместно», – считает он. Документ устанавливает закрытый перечень должностных лиц, которым кредитная организация вправе выдавать справки по операциям. То есть скрывать свои доходы коррупционерам станет сложнее, а возможности антикоррупционной проверки государственных служащих расширены, уточнил Бибаров-Государев. «Если учесть, что такое право дано в законопроекте далеко не всем, то это можно рассматривать как показатель особого уровня защиты добросовестных государственных служащих от необоснованного внимания», – полагает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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