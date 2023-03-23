Сведения о ценных бумагах и кредитных историях госслужащих проверят без суда

Сегодня возможности получения такой информации есть у прокуроров, судов и следственных органов, говорит член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. «Но совершенно очевидно, что при антикоррупционной проверке государевых служащих эти органы привлекать не всегда уместно», – считает он. Документ устанавливает закрытый перечень должностных лиц, которым кредитная организация вправе выдавать справки по операциям. То есть скрывать свои доходы коррупционерам станет сложнее, а возможности антикоррупционной проверки государственных служащих расширены, уточнил Бибаров-Государев. «Если учесть, что такое право дано в законопроекте далеко не всем, то это можно рассматривать как показатель особого уровня защиты добросовестных государственных служащих от необоснованного внимания», – полагает он.