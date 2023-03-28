Джек Ма вернулся в Китай после настойчивого приглашения властей

Агентство Bloomberg 27 марта выпустило статью, в которой, ссылаясь на источники, утверждало, что власти КНР несколько раз просили путешествовавшего по миру Ма вернуться в страну. Первоначально в материале говорилось, что Ма не согласился на это предложение, но затем были внесены правки о его визите в Ханчжоу.