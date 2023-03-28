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Джек Ма вернулся в Китай после настойчивого приглашения властей

Пекин демонстрирует готовность помогать бизнесу
Владимир Кулагин
Hangzhou Yungu School via REUTERS

Китайский бизнесмен и основатель Alibaba Group Джек Ма 27 марта посетил основанную им школу в родном Ханчжоу, пишет газета South China Morning Post. Там он обсудил с учителями и учениками вопросы обучения и передовые технологии, включая ChatGPT. Ма также выразил надежду, что когда-нибудь вернется к своей прежней работе преподавателем.

Агентство Bloomberg 27 марта выпустило статью, в которой, ссылаясь на источники, утверждало, что власти КНР несколько раз просили путешествовавшего по миру Ма вернуться в страну. Первоначально в материале говорилось, что Ма не согласился на это предложение, но затем были внесены правки о его визите в Ханчжоу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных