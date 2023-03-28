Джек Ма вернулся в Китай после настойчивого приглашения властей

Джек Ма вернулся в Китай после настойчивого приглашения властейПекин демонстрирует готовность помогать бизнесу
Китайский бизнесмен и основатель Alibaba Group Джек Ма 27 марта посетил основанную им школу в родном Ханчжоу, пишет газета South China Morning Post. Там он обсудил с учителями и учениками вопросы обучения и передовые технологии, включая ChatGPT. Ма также выразил надежду, что когда-нибудь вернется к своей прежней работе преподавателем.
Агентство Bloomberg 27 марта выпустило статью, в которой, ссылаясь на источники, утверждало, что власти КНР несколько раз просили путешествовавшего по миру Ма вернуться в страну. Первоначально в материале говорилось, что Ма не согласился на это предложение, но затем были внесены правки о его визите в Ханчжоу.
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