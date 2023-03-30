Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана будет готов в апреле

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана будет готов в апрелеПосле примирения Ирана и Саудовской Аравии в регионе строится новая система международных отношений
Министерства иностранных дел России и Ирана в апреле завершат подготовку проекта всеобъемлющего договора о двустороннем стратегическом партнерстве, а подписание документа может состояться в ходе визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Тегеран в ближайшем будущем. Об этом 29 марта заявил на встрече с Лавровым в Москве его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян.
Абдоллахиян отметил позитивную роль Москвы в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Лавров со своей стороны подчеркнул необходимость возобновления переговоров по СВПД и снятия западных санкций с Тегерана. По словам Лаврова, Москва следит за контактами Ирана по СВПД с Европой и США, но окончательное решение о возобновлении «ядерной сделки» должны принять все ее участники, включая Россию и Китай.