Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана будет готов в апреле

Абдоллахиян отметил позитивную роль Москвы в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Лавров со своей стороны подчеркнул необходимость возобновления переговоров по СВПД и снятия западных санкций с Тегерана. По словам Лаврова, Москва следит за контактами Ирана по СВПД с Европой и США, но окончательное решение о возобновлении «ядерной сделки» должны принять все ее участники, включая Россию и Китай.