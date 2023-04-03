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Армения не планирует арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда

В Ереване предлагают заключить соглашение с РФ об иммунитете от выдачи граждан в Гаагу
Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Проблема Римского статута является лишь очередным раздражителем в контактах Москвы и Еревана и не приведет к краху их отношений / Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Армения прислушалась к опасениям России из-за присоединения Еревана к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) и не планирует арест ее президента Владимира Путина, ордер на который 17 марта выдал суд по обвинению в «незаконной депортации детей» с Украины. Об этом заявил 1 апреля вице-президент Национального собрания республики Акоп Аршакян в интервью Armenpress.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных