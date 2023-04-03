Армения не планирует арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда

Армения прислушалась к опасениям России из-за присоединения Еревана к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) и не планирует арест ее президента Владимира Путина, ордер на который 17 марта выдал суд по обвинению в «незаконной депортации детей» с Украины. Об этом заявил 1 апреля вице-президент Национального собрания республики Акоп Аршакян в интервью Armenpress.