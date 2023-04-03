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И не друг, и не враг, а турок

Любой руководитель Турции сохранит внешнеполитический курс ее нынешнего президента
Нурлан Гасымов
Murad Sezer / Reuters

До назначенных на 14 мая всеобщих выборов в Турции, ставшей тесным ситуативным партнером России стране НАТО, осталось полтора месяца. Высший избирательный совет Турции 30 марта официально утвердил четырех кандидатов в президенты. Тогда же глава совета Ахмет Енер подчеркнул, что исковое требование оппозиции отстранить действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана от участия в выборах удовлетворено не будет.

31 марта окончательный список участников президентской гонки опубликован в государственной «Официальной газете» (Resmi Gazette) Турции. В итоге за пост президента в очередной раз решил побороться действующий глава государства и лидер правящей умеренно исламистской Партии справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган (президент с 2014 г., фактически во главе государства – с 1999 г., основатель и лидер партии). По итогам жеребьевки, прошедшей 1 апреля, имя Эрдогана оказалось в избирательном бюллетене под первым номером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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