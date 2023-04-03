И не друг, и не враг, а турок

И не друг, и не враг, а турокЛюбой руководитель Турции сохранит внешнеполитический курс ее нынешнего президента
До назначенных на 14 мая всеобщих выборов в Турции, ставшей тесным ситуативным партнером России стране НАТО, осталось полтора месяца. Высший избирательный совет Турции 30 марта официально утвердил четырех кандидатов в президенты. Тогда же глава совета Ахмет Енер подчеркнул, что исковое требование оппозиции отстранить действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана от участия в выборах удовлетворено не будет.
31 марта окончательный список участников президентской гонки опубликован в государственной «Официальной газете» (Resmi Gazette) Турции. В итоге за пост президента в очередной раз решил побороться действующий глава государства и лидер правящей умеренно исламистской Партии справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган (президент с 2014 г., фактически во главе государства – с 1999 г., основатель и лидер партии). По итогам жеребьевки, прошедшей 1 апреля, имя Эрдогана оказалось в избирательном бюллетене под первым номером.