И не друг, и не враг, а турок

31 марта окончательный список участников президентской гонки опубликован в государственной «Официальной газете» (Resmi Gazette) Турции. В итоге за пост президента в очередной раз решил побороться действующий глава государства и лидер правящей умеренно исламистской Партии справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган (президент с 2014 г., фактически во главе государства – с 1999 г., основатель и лидер партии). По итогам жеребьевки, прошедшей 1 апреля, имя Эрдогана оказалось в избирательном бюллетене под первым номером.