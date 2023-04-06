Президент Тайваня прилетела в США для встречи со спикером палаты представителей

Консульство Китая в Лос-Анджелесе еще до начала визита – 4 апреля – «решительно выступило» против транзитной поездки Цай, добавив что ее встреча с номером три в американской политике «не способствует региональному миру, безопасности и стабильности». Там также отметили, что такие переговоры «сильно заденут национальные чувства 1,4 млрд китайцев» и подорвут «политическую основу китайско-американских отношений».