Президент Тайваня прилетела в США для встречи со спикером палаты представителей

Президент Тайваня прилетела в США для встречи со спикером палаты представителейВ Пекине считают, что это событие подрывает основы его отношений с Вашингтоном
Президент Китайской Республики на Тайване Цай Инвэнь 5 апреля встретилась в американском Сими-Валли (штат Калифорния) со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти. Местом встречи выбрано здание президентской библиотеки Рональда Рейгана. Перед встречей Цай сказала, что ее команда проведет несколько мероприятий, «чтобы продолжить борьбу за дипломатию Тайваня». На момент сдачи номера подробной информации об итогах встречи не было опубликовано.
Консульство Китая в Лос-Анджелесе еще до начала визита – 4 апреля – «решительно выступило» против транзитной поездки Цай, добавив что ее встреча с номером три в американской политике «не способствует региональному миру, безопасности и стабильности». Там также отметили, что такие переговоры «сильно заденут национальные чувства 1,4 млрд китайцев» и подорвут «политическую основу китайско-американских отношений».