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Президент Тайваня прилетела в США для встречи со спикером палаты представителей

В Пекине считают, что это событие подрывает основы его отношений с Вашингтоном
Владимир Кулагин
FREDERIC J. BROWN / AFP

Президент Китайской Республики на Тайване Цай Инвэнь 5 апреля встретилась в американском Сими-Валли (штат Калифорния) со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти. Местом встречи выбрано здание президентской библиотеки Рональда Рейгана. Перед встречей Цай сказала, что ее команда проведет несколько мероприятий, «чтобы продолжить борьбу за дипломатию Тайваня». На момент сдачи номера подробной информации об итогах встречи не было опубликовано.

Консульство Китая в Лос-Анджелесе еще до начала визита – 4 апреля – «решительно выступило» против транзитной поездки Цай, добавив что ее встреча с номером три в американской политике «не способствует региональному миру, безопасности и стабильности». Там также отметили, что такие переговоры «сильно заденут национальные чувства 1,4 млрд китайцев» и подорвут «политическую основу китайско-американских отношений».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных