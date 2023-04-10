В Москве придумали, как выдавить биолаборатории с участием США с постсоветского пространстваДоклад о таких объектах должен иметь последствия международного уровня
Парламентарии на этой неделе обсудят итоги работы комиссии по расследованию деятельности биолабораторий с участием США на Украине. Как заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, в подготовленном депутатами и сенаторами докладе речь идет о «биологической войне», ведущейся Западом «против России, и не только против России». Предложено принять как «внутригосударственные меры противодействия» (о них «Ведомости» писали 7 апреля), так и меры «международного уровня».
К примеру, парламентарии предлагают «расширить взаимодействие в биологической сфере с союзниками и партнерами, прежде всего со странами – членами ОДКБ и СНГ», а также ЕАЭС. Участники комиссии по расследованию деятельности биолабораторий с участием США на Украине настаивают на том, чтобы «инициировать многосторонние переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма».