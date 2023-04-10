Газета
Политика Эксклюзивно по подписке.
Скидки до -28%

В Москве придумали, как выдавить биолаборатории с участием США с постсоветского пространства

Доклад о таких объектах должен иметь последствия международного уровня
Илья Лакстыгал Егор Губернаторов
Britta Pedersen / picture alliance via Getty Images

Парламентарии на этой неделе обсудят итоги работы комиссии по расследованию деятельности биолабораторий с участием США на Украине. Как заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, в подготовленном депутатами и сенаторами докладе речь идет о «биологической войне», ведущейся Западом «против России, и не только против России». Предложено принять как «внутригосударственные меры противодействия» (о них «Ведомости» писали 7 апреля), так и меры «международного уровня».

К примеру, парламентарии предлагают «расширить взаимодействие в биологической сфере с союзниками и партнерами, прежде всего со странами – членами ОДКБ и СНГ», а также ЕАЭС. Участники комиссии по расследованию деятельности биолабораторий с участием США на Украине настаивают на том, чтобы «инициировать многосторонние переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма».

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных