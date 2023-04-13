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«Единая Россия» проведет семинар для кандидатов, которые приехали из зоны боевых действий

На них партия делает особую ставку на этих выборах
Елена Мухаметшина
Единороссы научат кандидатов, побывавших в зоне боевых действий, участвовать в выборах / er.ru

«Единая Россия» в пятницу, 14 апреля, проведет семинар для участников праймериз по отбору на выборы кандидатов, которые участвовали в спецоперации. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника в «Единой России». Мероприятие пройдет на площадке «Молодой гвардии «Единой России», проведет его руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

По словам одного из собеседников, в семинаре будут участвовать «кандидаты в кандидаты», т. е. те, кто заявился для участия в предварительном голосовании «Единой России» и хочет представлять партию на выборах в заксобрания, гордумы и местные советы. «Участникам семинара расскажут, как проводятся праймериз, поделятся опытом», – говорит он. По его словам, сейчас партия ведет серию обучающих мероприятий для таких кандидатов, в том числе в своем проекте «Политстарт». «По сути, это подготовка кандидатов и людей, которые будут сопровождать предварительное голосование, готовим их к работе в новых условиях», – добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных