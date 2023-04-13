«Единая Россия» проведет семинар для кандидатов, которые приехали из зоны боевых действий

«Единая Россия» проведет семинар для кандидатов, которые приехали из зоны боевых действийНа них партия делает особую ставку на этих выборах
«Единая Россия» в пятницу, 14 апреля, проведет семинар для участников праймериз по отбору на выборы кандидатов, которые участвовали в спецоперации. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника в «Единой России». Мероприятие пройдет на площадке «Молодой гвардии «Единой России», проведет его руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.
По словам одного из собеседников, в семинаре будут участвовать «кандидаты в кандидаты», т. е. те, кто заявился для участия в предварительном голосовании «Единой России» и хочет представлять партию на выборах в заксобрания, гордумы и местные советы. «Участникам семинара расскажут, как проводятся праймериз, поделятся опытом», – говорит он. По его словам, сейчас партия ведет серию обучающих мероприятий для таких кандидатов, в том числе в своем проекте «Политстарт». «По сути, это подготовка кандидатов и людей, которые будут сопровождать предварительное голосование, готовим их к работе в новых условиях», – добавляет он.