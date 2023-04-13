«Единая Россия» проведет семинар для кандидатов, которые приехали из зоны боевых действий

По словам одного из собеседников, в семинаре будут участвовать «кандидаты в кандидаты», т. е. те, кто заявился для участия в предварительном голосовании «Единой России» и хочет представлять партию на выборах в заксобрания, гордумы и местные советы. «Участникам семинара расскажут, как проводятся праймериз, поделятся опытом», – говорит он. По его словам, сейчас партия ведет серию обучающих мероприятий для таких кандидатов, в том числе в своем проекте «Политстарт». «По сути, это подготовка кандидатов и людей, которые будут сопровождать предварительное голосование, готовим их к работе в новых условиях», – добавляет он.