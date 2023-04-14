Россия выдвинула пять условий для продления зерновой сделки

В число условий МИДа заявлены подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT; возобновление поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, попавшего под западные санкции; отмена ограничений на страхование и перестрахование российских судов с зерном и снятие запрета на их доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса (ООН обещала открыть его в декабре 2022 г.); разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.