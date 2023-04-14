Россия выдвинула пять условий для продления зерновой сделки

Россия выдвинула пять условий для продления зерновой сделкиОна все меньше нужна большинству ее участников
Россия не видит возможности продлевать зерновую сделку по вывозу зерна из портов юга Украины после 18 мая, если не будут решены «пять системных проблем» заключенного летом 2022 г. соглашения. Об этом 13 апреля сообщил МИД России. Согласно позиции ведомства, продленные 14 марта на 60 дней соглашения обслуживают исключительно коммерческий экспорт Украины из ее южных портов в интересах западных стран.
В число условий МИДа заявлены подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT; возобновление поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, попавшего под западные санкции; отмена ограничений на страхование и перестрахование российских судов с зерном и снятие запрета на их доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса (ООН обещала открыть его в декабре 2022 г.); разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.