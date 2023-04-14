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Россия выдвинула пять условий для продления зерновой сделки

Она все меньше нужна большинству ее участников
Илья Лакстыгал Нурлан Гасымов
Условия зерновой сделки учитывают интересы России лишь номинально / BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix / AFP

Россия не видит возможности продлевать зерновую сделку по вывозу зерна из портов юга Украины после 18 мая, если не будут решены «пять системных проблем» заключенного летом 2022 г. соглашения. Об этом 13 апреля сообщил МИД России. Согласно позиции ведомства, продленные 14 марта на 60 дней соглашения обслуживают исключительно коммерческий экспорт Украины из ее южных портов в интересах западных стран.

В число условий МИДа заявлены подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT; возобновление поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, попавшего под западные санкции; отмена ограничений на страхование и перестрахование российских судов с зерном и снятие запрета на их доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса (ООН обещала открыть его в декабре 2022 г.); разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных