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Конституционный суд поручил изменить законодательство о переселении из аварийного жилья

Семья из Нижнего Новгорода оспорила норму, которая позволяла местному муниципалитету решать их судьбу дома
Яна Суринская
Сергей Портер / Ведомости

Конституционный суд (КС) РФ предписал законодателю поправить ст. 32 и 57 Жилищного кодекса (ЖК), на основании которых суды отказывали жителям аварийного жилья в предоставлении нового: сейчас муниципальные власти могут предоставлять новое жилья только тем гражданам, которые проживают в аварийном доме на основании договора соцнайма. С жалобами в высшую инстанцию обратились супруги Андрей и Татьяна Лебедевы из Нижнего Новгорода, а также жительница Приморского края Светлана Бирюкова и кемеровчанин Сабир Раджабов. Все они столкнулись с одной проблемой – им отказали в предоставлении нового жилья вне очереди, несмотря на то что нынешнее признано непригодным для жизни.

В жалобе Лебедевых говорится, что они и их несовершеннолетние дети, один из которых имеет инвалидность, являются собственниками комнаты площадью 18,3 кв. м в многоквартирном доме Нижнего Новгорода. Этот дом в апреле 2018 г. был признан аварийным и подлежащим сносу. В мае 2018 г. по решению заместителя главы администрации Приокского района города Лебедевы были поставлены на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, как малоимущая семья. При этом суды отказали во внеочередном порядке получения такого жилья, указали на то, что собственники, в отличие от нанимателей, права на внеочередное предоставление жилья не имеют, а могут претендовать только на переселение по соответствующей программе. Но дом Лебедевых не включен в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья, и орган местного самоуправления, соответственно, не принял решения об изъятии у истцов жилого помещения в порядке ст. 32 ЖК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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