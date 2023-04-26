Конституционный суд поручил изменить законодательство о переселении из аварийного жилья

Конституционный суд поручил изменить законодательство о переселении из аварийного жильяСемья из Нижнего Новгорода оспорила норму, которая позволяла местному муниципалитету решать их судьбу дома
Конституционный суд (КС) РФ предписал законодателю поправить ст. 32 и 57 Жилищного кодекса (ЖК), на основании которых суды отказывали жителям аварийного жилья в предоставлении нового: сейчас муниципальные власти могут предоставлять новое жилья только тем гражданам, которые проживают в аварийном доме на основании договора соцнайма. С жалобами в высшую инстанцию обратились супруги Андрей и Татьяна Лебедевы из Нижнего Новгорода, а также жительница Приморского края Светлана Бирюкова и кемеровчанин Сабир Раджабов. Все они столкнулись с одной проблемой – им отказали в предоставлении нового жилья вне очереди, несмотря на то что нынешнее признано непригодным для жизни.
В жалобе Лебедевых говорится, что они и их несовершеннолетние дети, один из которых имеет инвалидность, являются собственниками комнаты площадью 18,3 кв. м в многоквартирном доме Нижнего Новгорода. Этот дом в апреле 2018 г. был признан аварийным и подлежащим сносу. В мае 2018 г. по решению заместителя главы администрации Приокского района города Лебедевы были поставлены на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, как малоимущая семья. При этом суды отказали во внеочередном порядке получения такого жилья, указали на то, что собственники, в отличие от нанимателей, права на внеочередное предоставление жилья не имеют, а могут претендовать только на переселение по соответствующей программе. Но дом Лебедевых не включен в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья, и орган местного самоуправления, соответственно, не принял решения об изъятии у истцов жилого помещения в порядке ст. 32 ЖК РФ.