В Москве договорились готовить дорожную карту урегулирования отношений Сирии и Турции

Запланированные ранее на 10 апреля переговоры министров иностранных дел четырех стран пришлось отложить из-за позиции Дамаска. Сирийские власти требовали вывода турецких войск с сирийской территории как условия для дальнейшей нормализации и восстановления разорванных в 2012 г. дипотношений с Анкарой без предварительных уступок со стороны правительства Башара Асада. Турецкие войска в 2016–2019 гг. последовательно заняли части сирийских провинций Идлиб и Ракка под предлогом борьбы с исламистами и поддерживаемыми США сирийскими курдами (считаются турецкой стороной связанными с признанной ею террористической Рабочей партией Курдистана). Армия Турции размещается в этих районах без официального разрешения властей страны. До этого Анкара открыто поддерживала вооруженную оппозицию в острой фазе гражданской войны в Сирии. С 2016 г. Турция также участвовала в создании в Идлибе так называемой Сирийской национальной армии (СНА) на базе оппозиционных и исламистских формирований из числа местных арабов и туркоманов. Официальной целью СНА была борьба с ИГ.