В Москве договорились готовить дорожную карту урегулирования отношений Сирии и Турции

В Москве договорились готовить дорожную карту урегулирования отношений Сирии и ТурцииНо вывод турецких войск с сирийской территории пока невозможен
Министры иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Фейсал Микдад и Хоссейн Амир Абдоллахиян 10 мая в Москве договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по урегулированию отношений между Анкарой и Дамаском. Эта работа должна проводиться в координации с министерствами обороны и спецслужбами четырех стран. Все стороны в очередной раз подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, сообщила пресс-служба МИД России.
По словам Лаврова, задача Москвы не только закрепление политической нормализации сирийско-турецких отношений. «Важно приступить к обсуждению вопроса о восстановлении прерванных транспортных логистических связей между двумя соседними странами и возобновлении торгово-экономического взаимодействия без каких-либо барьеров», – считает российский министр.
Российский министр также заявил при открытии переговоров, что США, военные которых также находятся на территории Сирии без одобрения властей страны, приступили к созданию в окрестностях сирийской Ракки на севере страны «Свободной сирийской армии» с участием представителей местных арабских племен и бывших боевиков «Исламского государства» (ИГ; признано террористической организацией и запрещено в России). По его словам, таким образом Вашингтон «использует боевиков против законных властей в Дамаске». «Данный вопрос недавно обсуждали наши военные коллеги, которые договорились о схеме совместных действий на этом направлении», – сказал Лавров (цитата по сообщению пресс-службы МИД России).
Запланированные ранее на 10 апреля переговоры министров иностранных дел четырех стран пришлось отложить из-за позиции Дамаска. Сирийские власти требовали вывода турецких войск с сирийской территории как условия для дальнейшей нормализации и восстановления разорванных в 2012 г. дипотношений с Анкарой без предварительных уступок со стороны правительства Башара Асада. Турецкие войска в 2016–2019 гг. последовательно заняли части сирийских провинций Идлиб и Ракка под предлогом борьбы с исламистами и поддерживаемыми США сирийскими курдами (считаются турецкой стороной связанными с признанной ею террористической Рабочей партией Курдистана). Армия Турции размещается в этих районах без официального разрешения властей страны. До этого Анкара открыто поддерживала вооруженную оппозицию в острой фазе гражданской войны в Сирии. С 2016 г. Турция также участвовала в создании в Идлибе так называемой Сирийской национальной армии (СНА) на базе оппозиционных и исламистских формирований из числа местных арабов и туркоманов. Официальной целью СНА была борьба с ИГ.
Предыдущие переговоры по сирийскому урегулированию прошли в Москве 25 апреля на уровне глав оборонных ведомств и разведслужб четырех стран. Тогда военные подтвердили необходимость сохранения территориальной целостности Сирии, договорились активизировать работу по возвращению беженцев в страну (только в Турции их около 4 млн человек) и продолжить переговоры в том же формате.
В ближайшее время ожидать вывода чьих-либо войск, в том числе турецких, с территории Сирии не стоит, считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. «Эрдоган не пойдет на вывод войск с сирийской территории до выборов, чтобы не потерять в рейтинге – ведь в таком случае оппозиция представит его как лидера, который жертвовал средствами и людьми ради нулевого результата. Не будут выведены войска и после выборов», – считает эксперт.
По словам Зелтыня, вне зависимости от победы действующего президента Турции Реджепа Эрдогана или оппозиции в сознании турецкого общества твердо укрепилось понимание, что приграничная полоса Сирии представляет собой угрозу национальной безопасности. «Любой политик, который заявит о сворачивании военной операции, резко потеряет в своем авторитете. Единственный вариант, при котором Анкара уйдет с территории Сирии - это гарантии безопасности, которые не может дать Дамаск, но могут ведущие арабские страны – Саудовская Аравия и ОАЭ», – говорит эксперт.
«В случае, если эти государства форсируют принятие Сирии обратно в ЛАГ и выделят достаточно ресурсов на обеспечение безопасности в северных регионах арабской республики, которые Дамаск не контролирует, Турция может и задуматься о выводе своих войск – тем более, что желание нормализовать отношения с саудитами у Анкары все еще есть», – считает Зелтынь.
Российский министр также заявил на открытии переговоров, что США, военные которых также находятся на территории Сирии без одобрения властей страны, приступили к созданию в окрестностях сирийской Ракки на севере страны «Свободной сирийской армии» с участием представителей местных арабских племен и бывших боевиков ИГ. По его словам, таким образом Вашингтон «использует боевиков против законных властей в Дамаске». «Данный вопрос недавно обсуждали наши военные коллеги, которые договорились о схеме совместных действий на этом направлении», – сказал Лавров (цитата по пресс-службе МИД России).
США таким образом пытается играть роль спойлера, чтобы сорвать попытки урегулирования сирийского кризиса, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков. «Вашингтон фактически контролирует северо-восток при помощи курдских прокси. Под их контролем также находится Ат-Танф — стратегически важный участок сирийской пустыни на востоке, который позволяет им перерезать коммуникации между Дамаском и Багдадом, – отметил эксперт. – Хотя американцы не обладает ресурсами для смены режима, через своих союзников американцы могут влиять на динамику процессов в Сирии и в целом в регионе».
Хотя президент Джо Байден, по сравнению с предыдущей администрацией, демонстрирует меньший интерес к ближневосточным делам, США не намерены отказываться от сирийского актива, считает Сурков. «Сирия им нужна в качестве территории сдерживания иранского влияния в регионе. Это пространство представляет угрозу безопасности для Иордании и Израиля — американских союзников на Ближнем Востоке. Помимо этого, Сирия — разменная монета американцев, которую можно конвертировать в политические бонусы», – заключил эксперт.