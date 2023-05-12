Медведев делает ставку на региональные организации

Медведев делает ставку на региональные организацииИнтеграционные форматы типа БРИКС, ШОС и других объединяют человечество, считает он
Пленарное заседание Петербургского международного юридического форума началось с обращения президента России Владимира Путина к участникам и гостям форума. Его приветственную речь зачитал министр юстиции Константин Чуйченко.
Путин обратил внимание на актуальность главной темы форума – «Суверенитет в праве». Применение нелегитимных санкций, игнорирование принципов равенства стран, невмешательства в их внутренние дела, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности, по мнению президента, наносят серьезный урон международно-правовой системе, разрушая саму ее суть.
В пленарном заседании, помимо Чуйченко, приняли участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министры юстиции Индонезии Ясонна Лаоли и Египта Омар Марван, а также юрисконсульт Международного трибунала по бывшей Югославии и президент Центра восстановления международного права Горан Петрониевич и другие.
Медведев продолжил мысль президента, отметив, что на фоне кризиса международного права важную роль приобретают региональные организации. В частности, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, Союзное государство с Белоруссией и объединения государств Ближнего Востока, Азии и Африки, с которыми у России «крепнут партнерские отношения». Именно такие интеграционные форматы, а не «пресловутая семерка» объединяют человечество, заявил зампред Совбеза РФ.
Почему российские власти критикуют МУС?
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Спустя три дня после этого Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. 11 мая председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет готовится объявить их в розыск. Россия не признает юрисдикцию МУС. Суд был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала его, но не ратифицировала.
Окончательно доверие мирового сообщества к международным судебным органам подорвал «юридический выпад Международного уголовного суда (МУС)» в адрес российского президента, считает Медведев. МУС был создан на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны, продолжил он. «Если эти страны его не признали, значит, этот орган изначально превратился в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный. Этакое сборище “правовых импотентов”», – сказал Медведев, выступая на форуме.
По его мнению, МУС уже давно дискредитировал себя, не отреагировав на преступления США в Афганистане и в Ираке. А сейчас, выдав ордер на арест президента России, подписал себе окончательный приговор, заключил зампред Совбеза РФ. «По настойчивому заказу США они пытаются преследовать Россию и ее высших должностных лиц. Удивляться тут нечему: кто платит, тот и музыку заказывает», – пояснил Медведев.
По его словам, США спонсируют МУС ради выгодного для них рассмотрения конкретных антироссийских дел. В 2023 г. бюджет этого суда вырос на 24 млн евро, отметил Медведев. «Это выглядит как взятка американских властей, которая выдана специально под антироссийские дела, связанные с конфликтом на Украине», – заключил политик.
В своем выступлении Медведев оценил как ничтожные шансы на справедливое международное расследование подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 г.
Российские власти неоднократно призывали провести международное разбирательство инцидента с участием российских представителей и указывали на нежелание Запада прозрачно расследовать дело о газопроводах. 27 марта Совет Безопасности ООН отклонил предложение РФ по созданию комиссии для расследования терактов на «Северных потоках».
Взрыв на «Северных потоках»
Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы. Причем Швеция отказалась передать России итоги расследования. 8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
Тем не менее, Россия продолжит использовать все доступные правовые инструменты для привлечения виновных к ответственности, заявил зампред Совбеза на форуме. В случае с расследованием взрывов на «Северных потоках» европейские страны «как по заказу» забыли о своих обязательствах, которые определены в Конвенции ООН по морскому праву и Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, добавил Медведев. По его мнению, Россию обвиняют в терактах вопреки очевидным фактам, которые указывают на причастность к этому радикальных группировок.
Россия до сих пор придерживается устава ООН несмотря на давление и недружественные акции стран Запада, сказал зампред Совбеза. При этом «терпение у нашей страны не бесконечно», подчеркнул он.
«Если юридические институты не работают, им на смену приходят другие – эффективные и способные выражать волю конкретного государства, а не волю ряда стран», – сказал Медведев. По его мнению, для России уже нет никакого резона подчиняться решениям правовых структур, которые себя изжили или окончательно дискредитировали.
«Если международные конвенции не применяются, а признанные странами решения судов не исполняются, то тогда работает ствольная и реактивная артиллерия, и даже летят гиперзвуковые ракеты», – резюмировал выступающий.