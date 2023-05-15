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Запасной тигр просыпается

Индия стала самой населенной страной мира, и это для нее шанс стать «новым Китаем»
Антон Осипов
68% индийцев сейчас в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет, это 950 млн человек. В ближайшее десятилетие, по прогнозам, количество работников в Индии вырастет еще на 101 млн человек / SANKHADEEP BANERJEE / NurPhoto via AFP

В Индии живет уже 1,4286 млрд человек против 1,4257 млрд человек в КНР, свидетельствуют актуальные данные ООН. Учитывая, что все население Земли чуть более 8 млрд, каждый третий житель планеты теперь или индиец, или китаец. США заняли почетное 3-е место, но с большим отрывом («всего» 340 млн жителей).

Чиновники КНР сделали по этому поводу несколько заявлений, суть которых сводится к одному: зря СМИ подняли такой шум, нельзя судить о стране по количеству ее граждан. Например, представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь подчеркнул, что важно «смотреть не только на численность, но и на качество населения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных