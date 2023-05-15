Запасной тигр просыпается

Запасной тигр просыпаетсяИндия стала самой населенной страной мира, и это для нее шанс стать «новым Китаем»
В Индии живет уже 1,4286 млрд человек против 1,4257 млрд человек в КНР, свидетельствуют актуальные данные ООН. Учитывая, что все население Земли чуть более 8 млрд, каждый третий житель планеты теперь или индиец, или китаец. США заняли почетное 3-е место, но с большим отрывом («всего» 340 млн жителей).
Чиновники КНР сделали по этому поводу несколько заявлений, суть которых сводится к одному: зря СМИ подняли такой шум, нельзя судить о стране по количеству ее граждан. Например, представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь подчеркнул, что важно «смотреть не только на численность, но и на качество населения».
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