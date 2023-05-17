Россия отказалась публиковать данные о своих стратегических ядерных силах

Россия отказалась публиковать данные о своих стратегических ядерных силахСША аналогичную информацию раскрыли, несмотря на приостановку Москвой Договора о стратегических наступательных вооружениях
Россия не будет публиковать данные о своих стратегических ядерных силах (СЯС) даже после того, как это сделал госдепартамент США, традиционно представляющий информацию о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом 16 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Мы это прочитали, коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь, исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен», – сообщил он.
По данным госдепартамента, на 1 марта этого года у США имелось 662 развернутых носителя (межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков) и 1419 развернутых ядерных боезарядов. Кроме того, у США имелось еще 138 неразвернутых носителей стратегических ядерных боезарядов. По последним данным, публиковавшимся МИД РФ, на 1 марта 2021 г. Россия имела 800 носителей и 1456 развернутых боезарядов.