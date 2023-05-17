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Россия отказалась публиковать данные о своих стратегических ядерных силах

США аналогичную информацию раскрыли, несмотря на приостановку Москвой Договора о стратегических наступательных вооружениях
Алексей Никольский
Инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России / Максим Стулов / Ведомости

Россия не будет публиковать данные о своих стратегических ядерных силах (СЯС) даже после того, как это сделал госдепартамент США, традиционно представляющий информацию о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом 16 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Мы это прочитали, коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь, исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен», – сообщил он.

По данным госдепартамента, на 1 марта этого года у США имелось 662 развернутых носителя (межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков) и 1419 развернутых ядерных боезарядов. Кроме того, у США имелось еще 138 неразвернутых носителей стратегических ядерных боезарядов. По последним данным, публиковавшимся МИД РФ, на 1 марта 2021 г. Россия имела 800 носителей и 1456 развернутых боезарядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных