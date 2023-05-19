Первый в истории саммит Китая и стран Центральной Азии стартовал в Сиане

Для государств Центральной Азии выстраивание отношений с КНР не исключает взаимодействия с Россией, так что Москва и Пекин в этом регионе не конкуренты, а партнеры, отмечает профессор СПбГУ Яна Лексютина. По ее словам, обе страны заинтересованы в инфраструктурном развитии региона, создании в нем транспортных коридоров и прочих экономических проектов, поэтому многие инициативы в Центральной Азии будут реализовываться за счет объединения усилий России и Китая, для которых регион представляет в том числе и геополитическую ценность. Запад также осознает возрастающее значение Центральной Азии и пытается противодействовать укреплению там российских и китайских позиций. По сравнению с Москвой и Пекином, продолжает эксперт, Запад делает больший упор на политику и усиление публичной дипломатии, пытаясь продвигать среди населения центральноазиатских стран свои нарративы. Тем не менее такой подход не может заинтересовать государства региона больше, чем предложения России и Китая, сотрудничество с которыми сулит осязаемые экономические преференции. Вкупе с неудачными попытками внести раскол в российско-китайские отношения перспективы Запада в Центральной Азии выглядят не такими многообещающими, резюмирует Лексютина.