Верховный суд готовит поправки об ограничении арестов женщин

Если же говорить о полной отмене уголовной ответственности для всех впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, то она коснется сотен тысяч граждан, объяснил руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. «По данным Верховного суда, за 2022 г. из 578 751 осужденных всего – за преступления небольшой и средней тяжести привлечено к уголовной ответственности более 70%. С учетом того, что большинство из них совершили соответствующие преступления впервые, данная инициатива имеет широкое поле для правоприменения», — говорит Радов. По его словам, это положительно повлияет и на состояние регистрируемой преступности, которая упадет, и негативно — на фактическую защиту потерпевших, которая по многим преступлениям будет сведена на нет. «При этом такие предложения отнюдь не затронут лиц, совершающих преступления против государства, которые в свете тренда последних лет относятся к категории тяжких и особо тяжких деяний», — уточнил юрист. Такая инициатива все-таки вызывает серьезные споры среди специалистов, тогда как предложения по ограничению практики заключения под стражу давно назрело, констатировал Радов.