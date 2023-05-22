Верховный суд готовит поправки об ограничении арестов женщин

Верховный суд готовит поправки об ограничении арестов женщинВС также предлагает запретить помещать в СИЗО с тяжелыми заболеваниями
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев обсудил с президентом России Владимиром Путиным подготовку предложений по гуманизации уголовного законодательства. Как следует из стенограммы пресс-службы Кремля, на встрече шла речь о работе ВС по поручению, которое президент дал после встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ). В нем предлагалось проанализировать практику заключения в СИЗО «лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей», и при необходимости представить предложения по изменению законодательства.
«Мы подготовили соответствующий законопроект, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, в отношении лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести, — сообщил Лебедев. — Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность».
Предложения председателя Верховного суда можно только приветствовать, заявила в беседе с «Ведомостями» член СПЧ Ева Меркачева. «У нас до сих пор женщины сидят в том числе за преступления средней тяжести, но я предполагаю, что за кадром Вячеслав Михайлович обсуждал и другие предложения ВС, в частности, которые предлагались СПЧ для отзыва», — говорит Меркачева. По ее словам, в документе речь шла непосредственно об ограничении арестов в отношении людей, совершивших ненасильственные преступления, в том числе женщин с детьми и людей с тяжелыми заболеваниями.
Прежде всего поправки, подготовленные ВС, вводят в УПК разграничение насильственных и ненасильственных преступлений, то есть не связанных с применением насилия или угрозы насилия.
Далее предлагается допустить меру пресечения в виде заключения под стражу только за преступления средней тяжести насильственного характера, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления. Только в исключительных случаях предлагается арестовывать по делам о преступлениях средней тяжести не насильственного характера: когда обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания в России, когда его личность не установлена, когда была нарушена ранее избранная мера пресечения, когда подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия или суда.
В отношении женщин, имеющих малолетних детей, арест за преступление средней тяжести будет возможен только в случае насильственного характера преступления.
Кроме этого, ВС предлагает запретить аресты людей с тяжелыми заболеваниями, включенными в перечень препятствующих содержанию под стражей. Ранее закон запрещал только продлевать меру пресечения таким людям, но не избрать.
Всего в 2022 г., по данным Верховного суда, в России было удовлетворено 55 196 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в ненасильственных преступлениях, из которых 2 593 лица (5%) обвинялись в преступлениях небольшой тяжести, 14 861 лицо (27%) – в преступлениях средней тяжести, а 37 742 лица (68%) – в тяжких и особо тяжких преступлениях. В отношении женщин, имеющих малолетних детей, подозреваемых и обвиняемых в ненасильственных преступлениях удовлетворено 1 379 ходатайств о заключении под стражу (2%), и еще 224 ходатайства о заключении под стражу лиц, в отношении которых установлена инвалидность I или II группы (0,4%) – из этих категорий лиц в преступлениях небольшой и средней тяжести обвинялись 49 лиц (3%), в преступлениях средней тяжести – 284 лица (18%), а 1 270 лиц, или 79%, обвинялись в тяжких и особо тяжких преступлениях.
Таким образом, предлагаемые изменения норм УПК позволили бы избежать ареста каждому третьему при условии, что его личность установлена, а сам он не пытался скрыться от следствия и суда. Однако поправки не коснутся женщин с малолетними детьми и инвалидов обвиняемых в ненасильственных тяжких преступлениях, среди которых десятки экономических, должностных правонарушений и связанных с хранением наркотиков.
В целом это смягчение законодательства и ответственности за некоторые категории преступлений, но такие изменения могут нести обратный эффект в части учащения подобных нарушений, отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Если же говорить о полной отмене уголовной ответственности для всех впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, то она коснется сотен тысяч граждан, объяснил руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. «По данным Верховного суда, за 2022 г. из 578 751 осужденных всего – за преступления небольшой и средней тяжести привлечено к уголовной ответственности более 70%. С учетом того, что большинство из них совершили соответствующие преступления впервые, данная инициатива имеет широкое поле для правоприменения», — говорит Радов. По его словам, это положительно повлияет и на состояние регистрируемой преступности, которая упадет, и негативно — на фактическую защиту потерпевших, которая по многим преступлениям будет сведена на нет. «При этом такие предложения отнюдь не затронут лиц, совершающих преступления против государства, которые в свете тренда последних лет относятся к категории тяжких и особо тяжких деяний», — уточнил юрист. Такая инициатива все-таки вызывает серьезные споры среди специалистов, тогда как предложения по ограничению практики заключения под стражу давно назрело, констатировал Радов.
В 2022 г. нагрузка на суды возросла, и доля удовлетворенных ходатайств о заключении под стражу от общего числа рассмотренных превышает 90%, говорит юрист Александр Забусов. По его словам, предыдущие два года доля удовлетворенных ходатайств была ниже. «Вместе с тем, весьма редкими являются случаи заключения под стражу лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей, — говорит юрист. — Такие случаи являются единичными, каждый из которых детально изучается надзирающими прокурорами. Если факт наличия малолетних детей на иждивении можно подтвердить достаточно быстро, до судебного заседания, то при отсутствии медицинских документов в форме заключений подтвердить наличие диагностированного заболевания весьма сложно».