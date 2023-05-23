Микросхемы американской Micron Technology исключат из ключевой инфраструктуры КНР

Решение китайских властей отказаться от продукции Мicron совпало с саммитом «большой семерки» и решением самой компании инвестировать $3,7 млрд в Японию – одного из ближайших союзников США. По плану компании деньги будут вкладываться в так называемую фотолитографию в глубоком ультрафиолете – передовую технологию, которая используется для производства новейших чипов. Micron станет первой компанией, принесшей эту технологию в Японию. Токио крайне заинтересован в подобных инвестициях, так как намерен оживить свое производство чипов и отвоевать позиции, потерянные за десятилетия. Сейчас вклад Японии в глобальное производство чипов составляет всего 10% при показателе в 50% в 1980-е гг. Кроме того, США по политическим причинам мотивируют своих союзников к сотрудничеству, чтобы более эффективно противостоять технологическому развитию Китая. На прошедшем саммите «семерки» президент США Джо Байден призвал иностранных партнеров «обезопасить и диверсифицировать отношения с Китаем».