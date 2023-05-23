Микросхемы американской Micron Technology исключат из ключевой инфраструктуры КНР

Микросхемы американской Micron Technology исключат из ключевой инфраструктуры КНРКитай дает болезненный ответ на ограничения США в области полупроводников
Китайский регулятор запретил использовать в критической инфраструктуре страны продукцию американской Micron Technology (МТ) – одного из ведущих производителей чипов памяти. Соответствующее заявление было опубликовано Управлением киберпространства КНР 21 мая. Официальная причина: изделия МТ не прошли тест на сетевую безопасность. Как следствие, операторам ключевой инфраструктуры в Китае впредь запрещается использовать их в своей работе. Перечень сфер, из которых будет исключена продукция МТ, весьма обширен из-за того, что китайские власти очень широко понимают термин «ключевая инфраструктура». Ею могут являться телекоммуникации, транспорт, финансовая инфраструктура и другие сферы.
Micron заявила в пресс-релизе, что ознакомилась с отчетом китайских властей, и выразила надежду на продолжение диалога с Пекином. По информации агентства Reuters, потери компании после такого решения китайского регулятора не будут фатальными. Компания в основном производит устройства памяти DRAM и NAND, которые чаще используются производителями смартфонов и компьютеров, а не организациями ключевой инфраструктуры КНР. Изделия Мicron также не получили широкого распространения в качестве частей серверов, а их ограниченное использование в телекоммуникациях и госорганизациях существенно смягчает ущерб, который понесет компания, пишет Reuters. Тем не менее китайский рынок для нее остается важным – например, в 2022 г. материковый Китай и Гонконг принесли компании 25% от всей выручки (которая в целом составила $30,8 млрд).
Решение китайских властей отказаться от продукции Мicron совпало с саммитом «большой семерки» и решением самой компании инвестировать $3,7 млрд в Японию – одного из ближайших союзников США. По плану компании деньги будут вкладываться в так называемую фотолитографию в глубоком ультрафиолете – передовую технологию, которая используется для производства новейших чипов. Micron станет первой компанией, принесшей эту технологию в Японию. Токио крайне заинтересован в подобных инвестициях, так как намерен оживить свое производство чипов и отвоевать позиции, потерянные за десятилетия. Сейчас вклад Японии в глобальное производство чипов составляет всего 10% при показателе в 50% в 1980-е гг. Кроме того, США по политическим причинам мотивируют своих союзников к сотрудничеству, чтобы более эффективно противостоять технологическому развитию Китая. На прошедшем саммите «семерки» президент США Джо Байден призвал иностранных партнеров «обезопасить и диверсифицировать отношения с Китаем».
На самом деле запрет на использование продукции в китайских ключевых отраслях – это очень серьезное ограничение, отмечает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Решение китайских властей может привести к полному уходу компании с рынка КНР. Пекин продемонстрировал жесткую позицию по защите своей IT-сферы и берет курс на технологический суверенитет. Например, продолжает Маслов, китайское правительство выделило грант общей суммой $3 млрд для разработки своей высокотехнологичной полупроводниковой продукции, а также организовывает новые технологические зоны и создает программу развития соответствующей инфраструктуры. Как следствие, в ближайшие 3–4 года можно будет говорить об успехах КНР в создании своих передовых технологий в области полупроводников, резюмирует Маслов.
С 2018 г. Вашингтон последовательно реализует в отношении Китая курс на торговую войну и технологическую изоляцию, в который затягивает и своих союзников, говорит профессор СПбГУ Яна Лексютина. Стремясь преодолеть технологическую зависимость от КНР, США наносят удар по китайским телекоммуникационным компаниям и производителям полупроводников. Более того, в свое противостояние с Пекином США вовлекают своих партнеров как по «семерке», так и по другим международным форматам, говорит эксперт. Это вынуждает КНР принимать ответные меры, которые могут нанести ущерб США.