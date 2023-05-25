В чем лидеры стран видят перспективы ЕАЭС

Россия же, по его словам, свои договоренности всегда выполняет. Путин привел в пример «энергетический кризис в Европе», добавив, что сейчас «цены на энергоносители там приближаются к экономически обоснованным»: «Но кто виноват в том, что произошло? «Северный поток – 1» взорвали. «Северный поток – 2» не открыли. Газовый маршрут Ямал – Европа через Польшу Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли? Они же закрыли. Две нитки газопровода через Украину – Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», – сказал Путин.