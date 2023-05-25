В чем лидеры стран видят перспективы ЕАЭС

В чем лидеры стран видят перспективы ЕАЭСИнтеграция необходима, но вот пути ее развития еще остаются предметом дискуссии
В преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приехали в Москву на одноименный Евразийский же экономический форум. В «Зарядье» к президенту Владимиру Путину прибыли практически те же гости, которые буквально две недели назад посещали Москву в день Парада Победы: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Белоруссии – Александр Лукашенко, Киргизии – Садыр Жапаров, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян (руководитель республики приедет 25 мая).
Путин, выступая первым перед коллегами, говорил об экономике и, естественно, о геополитической ситуации. Россия, а также ее партнеры по союзу заинтересованы в «честном, продуктивном, прагматичном взаимодействии». «Все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляют, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их (видимо, США. – «Ведомости») диктату», – сказал он. Путин подчеркнул, что ставка на нисходящий тренд развития (видимо, США) – это их выбор, Россия же готова сотрудничать с любыми странами на тех принципах, о которых он сказал.
По словам Путина, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, геополитические риски, общий ВВП стран ЕАЭС за 2022 г. сократился лишь на 1,6%, хотя некоторые эксперты предсказывали иной, «обвальный сценарий». Товарооборот между странами ЕАЭС увеличился на 14% и составил $83,3 млрд. «Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, различными посулами, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией. При этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам», – сказал он.
Россия же, по его словам, свои договоренности всегда выполняет. Путин привел в пример «энергетический кризис в Европе», добавив, что сейчас «цены на энергоносители там приближаются к экономически обоснованным»: «Но кто виноват в том, что произошло? «Северный поток – 1» взорвали. «Северный поток – 2» не открыли. Газовый маршрут Ямал – Европа через Польшу Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли? Они же закрыли. Две нитки газопровода через Украину – Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», – сказал Путин.
Говорил президент и о логистике (например, железной дороге Решт – Астара, в строительстве которой принимает участие РФ), а также ставшей привычной на таких мероприятиях теме расчетов в национальных валютах, которая позволяет формировать децентрализованную мировую финансовую систему. А это, по его мнению, позволит мировой экономике меньше зависеть от кризисных явлений в странах, которые располагают «таким преимуществом, как мировые резервные валюты». Путин сказал и о работе с Китаем по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС (КНР в организации не состоит), с китайской инициативой «Один пояс – один путь».
Разные схемы
На пленарном заседании выступили все приглашенные главы государств. Лукашенко после двухнедельного отсутствия начал свое выступление с рассказа об «истории нашего евразийства».
«Как человек бывалый, я присутствовал у истоков многих процессов. Наше евразийство, ЕАЭС начиналось на кухне у президента Путина», – поведал он. По словам Лукашенко, Путин пригласил глав государств на кухню, причем тогда с ними был и президент Украины Леонид Кучма (1994–2005 гг.). Лукашенко говорил о своем пророческом даре – он считал, что вряд ли из этого что-то получится, поскольку «на Украине уже начинались процессы».
В своей речи Лукашенко также говорил о том, что мир живет в состоянии неопределенности, а кризисы – финансовый, пандемийный, геополитический – сменяют друг друга так, «что люди не успевают перевести дух». «Мощным якорем» здесь является стабильная экономика, добавил он. Причем в одиночку устойчивость почти невозможна, поэтому страны заинтересованы в объединениях – вроде ШОС, БРИКС и др. Причем он добавил, что «все прогрессивное человечество» вообще мечтает об объединении ШОС и БРИКС.
По словам Лукашенко, надо развивать отношения между странами ЕАЭС в сфере энергетической, информационной, продовольственной и другой безопасности. Токаев, выступавший после него, отметил, правда, что сначала нужно довести до конца стоящие задачи, а не забегать вперед.
«Прежде чем внедрять новое, нужно, чтобы заработало то, что уже было запланировано», – отметил Токаев. По его словам, экономическая интеграция все же не является самоцелью, главное – создавать новые производства, технологии и рабочие места, развитие транспортной и логистической инфраструктуры. И тут Казахстан и выстраивает взаимодействие с Китаем, поскольку он является крупнейшим грузоотправителем и покупателем.
При этом ближе к концу своего выступления Токаев призвал определиться, как сейчас работать в рамках ЕАЭС, учитывая специфику входящих в него стран.
Он отметил, что в ЕАЭС есть Союзное государство из России и Белоруссии, у которых серьезная «концептуальная и идеологическая основа»: «В мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен создания государства по формуле «Две страны – одно государство»... С единым политическим, юридическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас».
На этом моменте Путин с Лукашенко обменялись рукопожатиями.
Токаев же продолжил, что в ЕАЭС есть и другой уровень интеграции, который представлен Казахстаном, Киргизией и Арменией. «С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Этот вопрос концептуальный», – сказал он, предложив обсудить эту проблему.
Григорян также призвал учитывать, что у стран ЕАЭС разные налоговые режимы, стоимость энергоносителей, логистические возможности и т. д. Жапаров в своем выступлении предложил усилить роль Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС для устранения барьеров между странами союза.
Путь к Си
Завершали пленарное заседание выступления лидера КНР Си Цзиньпина, который обратился к участникам в видеоформате, и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Си напомнил, что именно Китай – крупнейший торговый партнер ЕАЭС, в 2022 г. товарооборот составил $243 млрд. Он сказал, что сейчас в мире происходят перемены и сейчас стоит вопрос, какой путь развития выбрать, ведь от этого зависит «судьба всего мира».
И хоть прямо председатель КНР и не сказал, что он предлагает выбрать путь, который предлагает он сам, но ясно на это намекнул, предложив построить «чистый и прекрасный мир». «В рамках моих инициатив по глобальному развитию, глобальной безопасности, глобальной инициативе цивилизации я призвал построить чистый и прекрасный мир, где царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Там же происходит содействие формированию сообщества и единой судьбы человечества. Текущий год ознаменован десятилетием выдвинутой мной инициативы «Один пояс – один путь». Его отправная точка и конечная цель в том, чтобы открыть новые возможности для совместного развития и проложить путь к благополучию стран мира», – заключил председатель КНР.
ЕАЭС остается важной площадкой для всех его участников, несмотря на экономическое давление крупных западных экономик на Россию, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Санкционная политика США и ряда государств ЕС помимо ослабления России была рассчитана и на развал значимых для Москвы интеграционных организаций. Но этот расчет не оправдался. Напротив, между участниками ЕАЭС продолжается рост товарооборота», – говорит эксперт. Другое дело, продолжает Жарихин, с начала украинского кризиса экономические выгоды государств-участников распределяются неравномерно.
В подготовке статьи участвовал Нурлан Гасымов