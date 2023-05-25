Лидеры стран ЕАЭС рассказали о своем видении будущего объединения

«Это же все бывшие республики Советского Союза, мы жили в единой семье народов. К сожалению, у нас много противоречий, доходит до вооруженных конфликтов, и в России то же самое происходит на известном направлении. Все это очень чувствительно, все это связано с трагедиями человеческими. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были разрешены», – сказал Путин. Он поблагодарил Алиева за приезд, а Пашиняна за то, что тот этот приезд не «заблокировал».