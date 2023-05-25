Лидеры стран ЕАЭС рассказали о своем видении будущего объединения

Лидеры стран ЕАЭС рассказали о своем видении будущего объединенияПромышленная кооперация и транспортная инфраструктура становятся основными направлениями развития
В Кремле прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сначала оно проходило в узком составе, в нем приняли участие лидеры стран ЕАЭС, – Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Белоруссии Александр Лукашенко. Путин сослался на слова Токаева о том, что главным бенефициаром сотрудничества в рамках ЕАЭС является Армения, поскольку там самый высокий темп роста экономики. Пашинян ответил: в 2022 г. рост ВВП Армении был 12,6%, а в нынешнем году – 12,1%.
Путин, как и накануне на Евразийском экономическом форуме, сказал, что Россия ценит партнерство со странами ЕАЭС, «которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга». По его словам, в узком составе они продолжат обмениваться мнениями по основным направлениям развития, по механизмам, которые необходимы для развития стран ЕАЭС. Всего в повестке было 17 вопросов, обсуждение проходило в закрытом формате. Кроме лидеров стран, в узком формате участвовали от каждой страны по два высокопоставленных чиновника правительства и администрации президента. Например, с российской стороны это вице-премьер Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков.
Заседание совета
Позже заседание прошло и в расширенном составе. К Ушакову с Оверчуком в российской делегации добавились пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Игорь Левитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Николай Шульгинов, замминистра промышленности Екатерина Приезжева, замминистра финансов Алексей Сазанов и замминистра иностранных дел Александр Панкин.
Россия в этом году председательствует в ЕАЭС. Путин на расширенном заседании сказал, что встреча проходит в преддверии празднования Дня союза, который отмечается 29 мая. А ЕАЭС утверждается как один из центров формирующегося многополярного мира, а основной ориентир взаимодействия – экономический рост и улучшение благосостояния жителей «пятерки» стран, входящих в объединение.
Правда, он отметил, что за Арменией «нам сложно будет угнаться», учитывая их рост ВВП. По словам Путина, надо поддерживать в ЕАЭС свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала – и именно на это ориентированы документы стратегического планирования ЕАЭС, которые формулируют основные векторы совместных действий на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 и 2045 гг. Работа над этими документами уже ведется, добавил он. Напомним, что 24 мая Токаев говорил, что сначала надо выполнить договоренности, о которых говорится в нынешней стратегии развития ЕАЭС до 2025 г., а потом уже думать о будущем.
Итоги заседания
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета было подписано 13 документов, в том числе о совместных кооперационных проектах в промышленности, о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг, о времени и месте проведения очередного заседания совета и др.
Путин в своем выступлении подчеркнул необходимость развития промышленной кооперации, создание совместных производств под торговой маркой «сделано в ЕАЭС». Также он отметил необходимость усилий по обеспечений устойчивой кредитно-банковской инфраструктуры, чтобы «капиталы оставались в границах наших стран». Он сказал, что полезно было бы учредить евразийское рейтинговое агентство, которое бы оценивало экономическую активность в ЕАЭС.
Пашинян в своем выступлении отметил, что укрепление потенциала национальных экономик стран ЕАЭС обеспечено грамотным подходом к энергетической безопасности. Он отметил, что есть подвижки по разработке нормативно-правовых актов, которые способствовали бы промышленной кооперации. Лукашенко сказал, что по некоторым вопросам повестки продвижение идет сложно и медленно, например, по формированию общих энергетических рынков. По его словам, цель ЕАЭС – чтобы не было вообще никаких ограничений. Кроме промышленной кооперации важно совершенствовать и транспортную инфраструктуру, «с учетом разворота на юго-восток прорубить окно туда, поскольку это бездонный рынок для товаров», отметил президент Белоруссии. Он поддержал предложение Путина о развитии интеграции на среднесрочную и долгосрочную перспективу, но отдал должное и Токаеву, добавив, что увлекаться стратегическим планированием не следует.
Токаев заявил, что в этот раз прием в Москве был «особенно теплый». В своем выступлении он отметил выгоду в ЕАЭС для Казахстана – за девять лет существования ЕАЭС торговый оборот Казахстана со странами объединения вырос на 74%. Он подчеркнул, что самым важным направлением развития является свобода движения товаров – безбарьерный рынок и транзит в третьи страны. Также надо развивать интеграцию с другими объединениями и странами. Казахстан же готов выступить центром евразийской промышленной кооперации, в частности, по производству сельхозтехники, химической продукции, электромобилей и др., добавил он.
Жапаров тоже похвастался ростом экономики – в Киргизии рост ВВП на 4% за январь-апрель 2023 г. Он в своем выступлении подчеркнул важность транспортных коридоров, предложил минимизировать контрольные мероприятия при транзите товаров. А также высказал идею, чтобы страны ЕАЭС разрешили жителям стран союза оформлять необходимые для трудоустройства документы в дистанционном формате. «Трудящиеся граждане наших стран должны иметь облегченные условия для реализации своих трудовых прав на территории любого из государств-членов союза», – отметил он.
После глав стран-участниц ЕАЭС на заседании выступили представители государств-наблюдателей объединения: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по ВКС, включили запись выступления президента Куба Мигеля Диаса-Канеля. Кроме того по ВКС присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
А вот президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву лично. На заседании Алиев употребил термин «зангезурский коридор», что вызвало реакцию со стороны Пашиняна. Премьер Армении сказал, что эта фраза в последние годы используется для обозначения территориальных претензий к Армении, а в трехстороннем заявлении Армении, России и Азербайджана упоминается лишь Лачинский коридор, который связывает Армению с Нагорным Карабахом.
Перепалка глав двух государств продлилась больше 15 минут. Токаев хотел ее прервать, но Владимир Путин ему не дал этой возможности и сделал это сам. Президент России сказал, что терминология важна, однако гораздо важнее, что сказали главы обеих стран – что появились договоренности по принципиальному вопросу о территориальной целостности (см. подробнее текст про переговоры Армении, Азербайджана и России). Он предложил обсудить их на двусторонних, а затем на трехсторонней встрече в закрытом формате, которые состоялись после заседания ЕАЭС.
«Это же все бывшие республики Советского Союза, мы жили в единой семье народов. К сожалению, у нас много противоречий, доходит до вооруженных конфликтов, и в России то же самое происходит на известном направлении. Все это очень чувствительно, все это связано с трагедиями человеческими. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были разрешены», – сказал Путин. Он поблагодарил Алиева за приезд, а Пашиняна за то, что тот этот приезд не «заблокировал».
Перспективы развития ЕАЭС
В отличие от Москвы, государства-участники ЕАЭС заинтересованы в решении текущих проблем торгово-экономического взаимодействия, а не в формировании долгосрочных задач организации, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. «Астана предпочитает активизировать работу по ранее принятым решениям. С точки зрения казахстанцев, главным мерилом успеха экономической интеграции является не количество стратегий и подписанных договоров, а запуск процесса практической низовой кооперации, через создание совместных предприятий, трансферт технологий и капиталов, – говорит эксперт. – Российское руководство помимо этого хотело бы утвердить далеко идущие планы развития организации».
Есть разные подходы к развитию совместных проектов в рамках ЕАЭС, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Россия в первую очередь использует структуры союза для наращивания своего промышленного экспорта. У нас в целом структура экспорта довольно примитивная, а ЕАЭС позволяет нашим промышленникам продвигать свою высокотехнологичную продукцию в страны ближнего зарубежья», – говорит эксперт.
В свою очередь, Казахстан, по словам Кашина, больше заинтересован в развитии совместных транспортно-логистических узлов: «Эта центрально-азиатская республика, несмотря на амбициозные планы по диверсификации своей экономики, не обладает развитой обрабатывающей промышленностью. При этом из-за отсутствия выхода на мировой океан, она ищет возможности для экспорта своих сырьевых товаров на зарубежные рынки, Поэтому на данном этапе им скорее важен доступ к разнообразным транспортным артериям».
В расширении и развитии экономического союза заинтересованы все участники организации, полагает Грозин. «С одной стороны, ЕАЭС позволяет смягчить последствия западных санкций для российской экономики. С другой стороны, санкции позволяют другим участникам зарабатывать большие деньги. Только Киргизия по итогам 2022 г. смогла нарастить экспорт в Россию на треть. В этом году ожидается сохранение как минимум той же динамики, если не произойдет форс-мажорных обстоятельств», – говорит эксперт. – За тот же период российско-казахстанский товарооборот практически удвоился».
Рост товарооборота, по словам Грузева, произошел за счет параллельного импорта и преодоления санкционных барьеров, которое позволило «жизненно важным отраслям экономики России оставаться на плаву».