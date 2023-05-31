При каких обстоятельствах произошла атака БПЛА на Москву

При каких обстоятельствах произошла атака БПЛА на МосквуКиев выбрал террористический путь запугивания граждан России, заявил президент Владимир Путин
Украинские беспилотники атаковали жилые здания столичного региона в ответ на российский удар по одному из «центров принятия решений» – штабу военной разведки Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время посещения центра «Зотов». Там он в сопровождении гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой осматривал выставку, посвященную достижениям российских предпринимателей в области креативной экономики. Чупшева и задала ему вопрос, «который волнует <...> всех».
Путин начал издалека, отметив, что после развала СССР «ту территорию, которая называется Украиной», контролировали те, кто занимался созданием проекта «анти-Россия». Сейчас же Киев выбрал путь запугивания граждан РФ, что является «признаком террористической деятельности». Но это не дает результатов.
Система ПВО столицы во время налета беспилотников сработала «штатно и удовлетворительно», при этом еще «есть над чем работать», отметил Путин. «Понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО в столице», – сказал он, выразив обеспокоенность попытками Киева «вызвать ответную реакцию России».
Власти Украины провоцируют Москву на зеркальные действия, считает президент. «Посмотрим, что с этим делать», – заключил он.
К примеру, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил после удара по Москве, что это повод «использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные». «Это попытка обратить на себя внимание», – считает он.
Член думского комитета по обороне Андрей Гурулев озвучил более скромную идею запретить съемку упавших беспилотников по аналогии с существующим на Украине законом. Впрочем, «никогда нельзя принимать скоропалительных решений», заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Сначала надо понять, что произошло: откуда прилетели беспилотники, кто их запускал, как они летели, сколько пролетели, кто их собирал, кто им маршрут устанавливал – это нужно выяснить. А не принимать сырые и неподготовленные инициативы», – сказал Картаполов. Беспилотники снимать «можно и нужно», говорит он, а работу ПВО «не надо снимать». «Если просто летит беспилотник, то даже полезно снять – увидел, выложил и отправил его на номер 112», – говорит Картаполов.
На Украине же практически с начала военной операции – с марта 2022 г. – действует запрет на публикацию военной информации в условиях военного или чрезвычайного положения, в том числе последствий попадания ракет или беспилотников. За нарушение запрета предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет, при этом наказание ужесточается до 12 лет, если деяние совершено с корыстным мотивом.
Удар по окраинам
Беспилотники атаковали несколько задний в Москве и Подмосковье рано утром 30 мая (см. карту). Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте, но госпитализация никому не потребовалась. К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС, которые работали с людьми.
Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь, рассказал мэр уже вечером: «Несколько семей обратилось к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома».
О «военных» деталях Собянин не говорил. А вот губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в регионе работала ПВО, на подлете к столице сбили несколько беспилотников.
По данным Минобороны, всего в атаке было задействовано восемь беспилотников, пять из которых удалось сбить, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Прокуратура Москвы в этом контексте предостерегла, что за публичное распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Основной целью атаки было изучение системы ПВО Московского региона, в том числе ее возможности парирования угроз со стороны легких БПЛА, полагает главный редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. В целом развернутые комплексы ПВО российских Вооруженных сил продемонстрировали свою способность бороться с такого рода целями с достаточно высокой результативностью, считает он.
Зачем снимать БПЛА
Многие снимают БПЛА или работу ПВО не задумываясь и по принципу «увидели – сняли», желая поделиться только с близкими, говорит управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Отслеживать каждый случай будет сложно, для этого требуются дополнительные ресурсы для установления личности лиц, разместивших видеоролики. На данный момент уже существуют достаточные законодательные меры по охране соответствующей тайны или запрет на оказание содействия враждебным государствам, добавил президент Международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев. Признание съемки и последующей публикации общественно значимых событий уголовно наказуемым деянием станет чрезмерной мерой.
По инцидентам с прорвавшимися к городу беспилотниками наверняка будут сделаны соответствующие выводы, в том числе организационного характера, продолжает Федутинов. Украинская сторона, в свою очередь, также сделает свои выводы и продолжит методично подбирать методы и средства прорыва российской обороны, а здесь они нередко демонстрируют нешаблонные подходы, говорит эксперт.
Судя по имеющимся фото- и видеоматериалам, в атаке участвовали украинские дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы), очень похожие на дроны «Бобер», кадры с которыми промелькнули на украинском ТВ в мае, говорит военный эксперт, автор ряда статей по оборонным программам Ирана (включая программы беспилотников) Юрий Лямин. В данном случае, так как Москва очень плотно прикрыта комплексами ПВО, то рядом с ней их уже сложно обойти, поэтому дроны были запущены группой в расчете на то, что хоть какие-то прорвутся, предполагает он.
По факту происшествия Главное управление СК России возбудило уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина