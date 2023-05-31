При каких обстоятельствах произошла атака БПЛА на Москву

«Сначала надо понять, что произошло: откуда прилетели беспилотники, кто их запускал, как они летели, сколько пролетели, кто их собирал, кто им маршрут устанавливал – это нужно выяснить. А не принимать сырые и неподготовленные инициативы», – сказал Картаполов. Беспилотники снимать «можно и нужно», говорит он, а работу ПВО «не надо снимать». «Если просто летит беспилотник, то даже полезно снять – увидел, выложил и отправил его на номер 112», – говорит Картаполов.