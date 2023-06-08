Взрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса минимизирует шансы на продление зерновой сделки

Взрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса минимизирует шансы на продление зерновой сделкиЭксперты не верят, что его удастся отремонтировать и запустить до завершения боевых действий
В Харьковской области участок аммиакопровода Тольятти – Одесса, возобновление работы которого – одно из ключевых условий России для продлений зерновой сделки, поврежден впервые с начала СВО. О взрывах и разгерметизации магистрали первым заявил глава администрации украинского региона Олег Синегубов 6 июня в своем Telegram. По его словам, инцидент произошел у села Максютовка (у линии соприкосновения ВСУ и российской армии. – «Ведомости»). Спустя сутки, 7 июня, пресс-служба Минобороны РФ назвала виновной в намеренном повреждении аммиакопровода украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Как сообщает российское военное ведомство, взрыв произошел вечером 5 июня, а по состоянию на 7 июня «через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории». В Минобороны указали, что среди мирного населения имеются пострадавшие. Как сообщила на брифинге в тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова, была «выведена из строя одна из насосных станций, сработали блокировочные клапаны». По предварительным оценкам, ремонтно-восстановительные работы займут от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения», – сказала Захарова (трансляция велась в RuTube). Она назвала Украину «единственной заинтересованной стороной» в повреждении аммиакопровода и заверила, что Россия примет меры, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.