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Взрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса минимизирует шансы на продление зерновой сделки

Эксперты не верят, что его удастся отремонтировать и запустить до завершения боевых действий
Илья Лакстыгал Надежда Синцова
t.me/shot_shot

В Харьковской области участок аммиакопровода Тольятти – Одесса, возобновление работы которого – одно из ключевых условий России для продлений зерновой сделки, поврежден впервые с начала СВО. О взрывах и разгерметизации магистрали первым заявил глава администрации украинского региона Олег Синегубов 6 июня в своем Telegram. По его словам, инцидент произошел у села Максютовка (у линии соприкосновения ВСУ и российской армии. – «Ведомости»). Спустя сутки, 7 июня, пресс-служба Минобороны РФ назвала виновной в намеренном повреждении аммиакопровода украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Как сообщает российское военное ведомство, взрыв произошел вечером 5 июня, а по состоянию на 7 июня «через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории». В Минобороны указали, что среди мирного населения имеются пострадавшие. Как сообщила на брифинге в тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова, была «выведена из строя одна из насосных станций, сработали блокировочные клапаны». По предварительным оценкам, ремонтно-восстановительные работы займут от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения», – сказала Захарова (трансляция велась в RuTube). Она назвала Украину «единственной заинтересованной стороной» в повреждении аммиакопровода и заверила, что Россия примет меры, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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