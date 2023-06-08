Взрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса минимизирует шансы на продление зерновой сделки

Как сообщает российское военное ведомство, взрыв произошел вечером 5 июня, а по состоянию на 7 июня «через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории». В Минобороны указали, что среди мирного населения имеются пострадавшие. Как сообщила на брифинге в тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова, была «выведена из строя одна из насосных станций, сработали блокировочные клапаны». По предварительным оценкам, ремонтно-восстановительные работы займут от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения», – сказала Захарова (трансляция велась в RuTube). Она назвала Украину «единственной заинтересованной стороной» в повреждении аммиакопровода и заверила, что Россия примет меры, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.