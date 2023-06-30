Китай принял первый масштабный закон о внешней политике

Китай принял первый масштабный закон о внешней политикеПекин показывает, что готов защищать интересы своих граждан и компаний за рубежом
Парламент Китая – Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 28 июня утвердил «Закон о внешних связях КНР», его текст опубликовало агентство «Синьхуа». Документ вступает в силу 1 июля. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, впервые в стране был принял закон, в котором основное внимание уделяется внешней политике, а также принципиальным позициям КНР. Кроме того, документ «демонстрирует решимость и ответственность Китая твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также международную справедливость».
Пекин выступает за разрешение международных споров мирным путем и против применения силы или угрозы ею в международных отношениях. Согласно ст. 5 нового закона, вопросы внешних связей КНР находятся под централизованным и общим руководством Коммунистической партии Китая (КПК). Это продолжение тенденции последних лет, когда председатель КНР Си Цзиньпин усиливал контроль партии над государственными органами. Главный дипломат Китая – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И отметил, что документ укрепляет руководящую роль КПК во внешней политике.
В документе отображены концепции предыдущих руководителей страны, начиная с Мао Цзэдуна, а также зафиксированы идеи из двух внешнеполитических концепций Си – глобальная инициатива безопасности и глобальная цивилизационная инициатива. Первая, опубликованная в феврале, призывает решать споры мирным путем, придерживаться принципа неделимой безопасности, уважать территориальную целостность всех стран, а также осуждает односторонние санкции.
Вторая инициатива призывает уважать многообразие цивилизаций, поддерживать принципы равенства, взаимного обучения, диалога и инклюзивности, преодолевать цивилизационные барьеры посредством обменов, а цивилизационные конфликты – путем взаимообучения.
Профессор Денверского университета Суйшен Чжао в комментарии Bloomberg посчитал опубликованный документ больше похожим на внешнеполитическую декларацию Си. «Это персонализация китайской внешней политики через юридический процесс. Закон ясно указывает на то, что партия отвечает за внешнюю политику, а МИД и Госсовет являются исполнительными органами», – пояснил Чжао.
По оценке Bloomberg, «Закон о внешних связях» объединяет уже существующие инструменты Пекина для противодействия западным государствам. При этом он не предусматривает создания каких-либо новых механизмов вроде экспортного контроля над передовыми технологиями.
В ст. 33 говорится, что Китай оставляет за собой право принимать контрмеры или ограничительные меры против действий, которые угрожают его суверенитету, нацбезопасности и интересам развития и нарушают международное право. Документ призывает госорганы усилить межведомственную координацию и сотрудничество для осуществления подобных ответных мер, а Госсовет может создавать соответствующие механизмы.
Кроме того, Пекин будет принимать легальные меры для защиты безопасности, прав и интересов китайских граждан и организаций за границей, а также для защиты зарубежных интересов Китая от любых угроз. Иностранцы и иностранные организации в самом Китае не должны угрожать нацбезопасности страны и нарушать общественный порядок.
Китай в последнее время дополняет свое законодательство многими нормами, на что раньше просто не хватало времени и воли, считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Представленный общественности закон действительно не меняет основные подходы правительства КНР, но при этом делает их более известными как своему населению, так и остальному миру, добавляет он. Китай в настоящее время глобальная сила, которая не боится быть основным игроком по многим проблемам в мире, напоминает Карнеев. Кроме того, закон свидетельствует о том, что Китай ищет способы лучше защищать интересы китайских граждан и компаний за границей, в некоторой степени ориентируясь на американский опыт, заключает эксперт.