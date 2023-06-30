Китай принял первый масштабный закон о внешней политике

Китай в последнее время дополняет свое законодательство многими нормами, на что раньше просто не хватало времени и воли, считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Представленный общественности закон действительно не меняет основные подходы правительства КНР, но при этом делает их более известными как своему населению, так и остальному миру, добавляет он. Китай в настоящее время глобальная сила, которая не боится быть основным игроком по многим проблемам в мире, напоминает Карнеев. Кроме того, закон свидетельствует о том, что Китай ищет способы лучше защищать интересы китайских граждан и компаний за границей, в некоторой степени ориентируясь на американский опыт, заключает эксперт.