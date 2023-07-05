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МАГАТЭ разрешило сбросить воду из АЭС «Фукусима» в океан

Китай последовательно осуждает это решение
Илья Лакстыгал
Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun via AFP

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) 4 июля сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании Tokyo Electric Power, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Она использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции.

«На основании своей всеобъемлющей оценки МАГАТЭ пришло к выводу, что выбранный подход к сбросу воды <...> а также связанная с этим деятельность Японии проводится в соответствии с применимыми международными нормами безопасности», – констатировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в предисловии к докладу организации. Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду». Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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