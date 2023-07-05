МАГАТЭ разрешило сбросить воду из АЭС «Фукусима» в океан

«На основании своей всеобъемлющей оценки МАГАТЭ пришло к выводу, что выбранный подход к сбросу воды <...> а также связанная с этим деятельность Японии проводится в соответствии с применимыми международными нормами безопасности», – констатировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в предисловии к докладу организации. Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду». Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ.