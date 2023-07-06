Британии не хватает средств на помощь другим странам по климатической тематике

Британии не хватает средств на помощь другим странам по климатической тематикеСитуация в экономике может заставить ее сократить расходы на эти цели
Британии может не хватить средств для выполнения обязательств по борьбе с изменениями климата. В распоряжение The Guardian попал документ, из которого следует, что правительство весьма скептически относится к идее удвоения расходов на помощь уязвимым от изменений климата странам в период c 2019 до 2026 г. Всего в период с 2016 по 2021 г. Лондон направил на борьбу с изменением климата 5,8 млрд фунтов стерлингов ($7,37 млрд). «Наше обязательство удвоить международное финансирование борьбы с изменением климата до 11,6 млрд фунтов стерлингов было принято в 2019 г., когда мы еще тратили 0,7% [ВВП на международную помощь] и не столкнулись с пандемией коронавируса», – говорится в документе, который цитирует газета. Власти считают, если верить The Guardian, что достижение указанной цели к 2026 г. будет «серьезным вызовом» из-за давления на бюджет, которое оказывают в том числе и инициативы помощи Украине.
Кроме того, как пишет издание, выполнение обязательств в срок заставило бы британский МИД потратить на климатические цели за рубежом 83% средств, выделенных на помощь «в целях развития», и вытеснило бы другие инициативы. Новый премьер Великобритании Риши Сунак еще 7 ноября 2022 г. заявил, что Лондон не откажется от этой программы. Этот же тезис повторил The Guardian представитель правительства страны. Но новости о желании британского премьера снять с себя обязательства по финансированию климатических инициатив вызвали негативную реакцию бывших министров и представителей стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Они обвинили Сунака в лживых обещаниях, сообщила газета. Кроме того, на фоне этой дискуссии (30 июня) подал в отставку министр климата и окружающей среды Зак Голдсмит, который объявил причиной своего ухода «незаинтересованность» премьера в климатических вопросах.
Традиционно Британия старается поддерживать имидж страны, крайне активной в гуманитарной сфере, поясняет старший научный сотрудник Сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Елена Харитонова. Лондон заявляет о себе как о стране «глобальной ответственности», но сейчас перед британцами стоят серьезные экономические проблемы, которые существенно ограничивают возможности Лондона вести такую же активную международную деятельность. Причина этого, как отмечает эксперт, не только в украинском кризисе – британское общество до сих пор страдает от последствий брекзита и пандемии COVID-19. Британцы сталкиваются с социальными проблемами, кризисом стоимости жизни и все это ведет к тому, что правительство вынуждено сокращать свои обязательства для удовлетворения потребностей населения, резюмирует эксперт.
Еще год назад Палата лордов резко критиковала правительство (тогда еще Бориса Джонсона) за то, что оно выдвигало чересчур амбициозные цели в климатической политике, ведь у Великобритании просто нет на это ресурсов, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Сунак идет по пути сокращения расходов, так как он пришел как антикризисный менеджер, но у правительства пока нет экономических побед, которые можно показать внутренней аудитории. Поэтому Сунак может оптимизировать это направление внешней политики для того, чтобы разрешить социально-экономические вопросы и предъявить это электорату на выборах в следующем году, продолжает Шеин. Концепция «глобальной Британии», внешней политики страны, предполагает серьезную роль в решении мировых проблем и, соответственно, выделенный на это бюджет. Но сейчас Великобритания участвует в решении мировых проблем больше риторически, чем с помощью реальных статей своего бюджета, во многом из-за своей социально-экономической уязвимости, считает Шеин.