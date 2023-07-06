Британии не хватает средств на помощь другим странам по климатической тематике

Еще год назад Палата лордов резко критиковала правительство (тогда еще Бориса Джонсона) за то, что оно выдвигало чересчур амбициозные цели в климатической политике, ведь у Великобритании просто нет на это ресурсов, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Сунак идет по пути сокращения расходов, так как он пришел как антикризисный менеджер, но у правительства пока нет экономических побед, которые можно показать внутренней аудитории. Поэтому Сунак может оптимизировать это направление внешней политики для того, чтобы разрешить социально-экономические вопросы и предъявить это электорату на выборах в следующем году, продолжает Шеин. Концепция «глобальной Британии», внешней политики страны, предполагает серьезную роль в решении мировых проблем и, соответственно, выделенный на это бюджет. Но сейчас Великобритания участвует в решении мировых проблем больше риторически, чем с помощью реальных статей своего бюджета, во многом из-за своей социально-экономической уязвимости, считает Шеин.