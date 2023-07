Британии не хватает средств на помощь другим странам по климатической тематике

Британии может не хватить средств для выполнения обязательств по борьбе с изменениями климата. В распоряжение The Guardian попал документ, из которого следует, что правительство весьма скептически относится к идее удвоения расходов на помощь уязвимым от изменений климата странам в период c 2019 до 2026 г. Всего в период с 2016 по 2021 г. Лондон направил на борьбу с изменением климата 5,8 млрд фунтов стерлингов ($7,37 млрд). «Наше обязательство удвоить международное финансирование борьбы с изменением климата до 11,6 млрд фунтов стерлингов было принято в 2019 г., когда мы еще тратили 0,7% [ВВП на международную помощь] и не столкнулись с пандемией коронавируса», – говорится в документе, который цитирует газета. Власти считают, если верить The Guardian, что достижение указанной цели к 2026 г. будет «серьезным вызовом» из-за давления на бюджет, которое оказывают в том числе и инициативы помощи Украине.