Журналисты и эксперты впервые за много лет будут наблюдать за ходом выборов в 2023 году не из ЦИК

Журналисты и эксперты впервые за много лет будут наблюдать за ходом выборов в 2023 году не из ЦИКЗал заседаний комиссии ремонтируют к президентской кампании
Инфоцентр Центризбиркома (ЦИК) в единый день голосования в 2023 г. будет организован не в зале заседаний самой комиссии, как было заведено в прошлые годы, а в стороннем арендованном помещении. Причиной этого стал масштабный ремонт в здании ЦИК, рассказала «Ведомостям» глава комиссии Элла Памфилова.
«Конечно, есть определенные неудобства, но это неизбежные издержки. Зато к выборам президента все должно быть хорошо», – сказала она. Как отмечает собеседник «Ведомостей» в комиссии, ремонт должен будет завершиться ориентировочно в ноябре-декабре: в конце 2023 г. должны быть назначены президентские выборы, которые состоятся в марте 2024 г.
Зампред ЦИК Николай Булаев пояснил «Ведомостям», что сейчас комиссия подбирает помещение для аренды. По его словам, работа инфоцентра будет организована как обычно: в зале разместят экраны, на которые будут выводиться итоги голосования из системы ГАС «Выборы», будут организованы пресс-подходы и включения региональных комиссий.