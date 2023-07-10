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Журналисты и эксперты впервые за много лет будут наблюдать за ходом выборов в 2023 году не из ЦИК

Зал заседаний комиссии ремонтируют к президентской кампании
Екатерина Гробман
Подготовка к федеральной кампании в разгаре, поэтому наблюдателям за выборами 2023 г. придется забыть о насиженных местах / Евгений Одиноков / РИА Новости

Инфоцентр Центризбиркома (ЦИК) в единый день голосования в 2023 г. будет организован не в зале заседаний самой комиссии, как было заведено в прошлые годы, а в стороннем арендованном помещении. Причиной этого стал масштабный ремонт в здании ЦИК, рассказала «Ведомостям» глава комиссии Элла Памфилова.

«Конечно, есть определенные неудобства, но это неизбежные издержки. Зато к выборам президента все должно быть хорошо», – сказала она. Как отмечает собеседник «Ведомостей» в комиссии, ремонт должен будет завершиться ориентировочно в ноябре-декабре: в конце 2023 г. должны быть назначены президентские выборы, которые состоятся в марте 2024 г.

Зампред ЦИК Николай Булаев пояснил «Ведомостям», что сейчас комиссия подбирает помещение для аренды. По его словам, работа инфоцентра будет организована как обычно: в зале разместят экраны, на которые будут выводиться итоги голосования из системы ГАС «Выборы», будут организованы пресс-подходы и включения региональных комиссий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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