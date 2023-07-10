Журналисты и эксперты впервые за много лет будут наблюдать за ходом выборов в 2023 году не из ЦИК

«Конечно, есть определенные неудобства, но это неизбежные издержки. Зато к выборам президента все должно быть хорошо», – сказала она. Как отмечает собеседник «Ведомостей» в комиссии, ремонт должен будет завершиться ориентировочно в ноябре-декабре: в конце 2023 г. должны быть назначены президентские выборы, которые состоятся в марте 2024 г.