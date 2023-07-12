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Конгресс обеспокоен ростом доли небоеспособных атомных подлодок в ВМС США до 40%

С 2012 года этот показатель удвоился на фоне проблем в американской судоремонтной отрасли
Илья Лакстыгал
Naomi Johnson / AP

В 2023 финансовом году 37% (18 из 49) многоцелевых атомных подводных лодок (МЦАПЛ или SSN в американской классификации) ВМС США выведены из строя для прохождения ремонта или ожидают его. Это почти вдвое больше, чем допустимо по имеющимся нормативам и может оказаться недостаточно для сдерживания Китая, говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США.

В 2012 г. находились на ремонте или ожидали его лишь 11 из 53 таких подлодок (21%), В 2014 г. – 13 из 53 (или 28%), в 2020 г. – 10 из 50 (30%). При этом в конце 2020 г. число штатных МЦАПЛ в ВМС США было вдвое меньше, чем на пике в 1987 г. (98) к концу холодной войны. В докладе отмечается, что увеличение числа выведенных для ремонта лодок связано «с недостаточным количеством рабочих и ограниченностью производственных мощностей на четырех государственных военно-морских верфях, которые являются основными объектами для выполнения работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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