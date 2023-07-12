Конгресс обеспокоен ростом доли небоеспособных атомных подлодок в ВМС США до 40%

В 2012 г. находились на ремонте или ожидали его лишь 11 из 53 таких подлодок (21%), В 2014 г. – 13 из 53 (или 28%), в 2020 г. – 10 из 50 (30%). При этом в конце 2020 г. число штатных МЦАПЛ в ВМС США было вдвое меньше, чем на пике в 1987 г. (98) к концу холодной войны. В докладе отмечается, что увеличение числа выведенных для ремонта лодок связано «с недостаточным количеством рабочих и ограниченностью производственных мощностей на четырех государственных военно-морских верфях, которые являются основными объектами для выполнения работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию».