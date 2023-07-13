В правительстве поддержали право силовиков редактировать базы данных отдельных категорий граждан

Чтобы инициатива была эффективной, нужна технологическая система маскирования данных, которая будет работать при несанкционированном доступе к информации, объясняет гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов. Такие инструменты используются в гражданском применении и позволяют при создании копии базы данных настроить правила копирования части информации так, что исходная информация будет заменена на похожую, но не соответствующую действительности, говорит он, например, можно при копировании заменить все номера телефонов клиентов на случайные наборы цифр, по структуре схожие с телефонными номерами, но целостность базы данных при этом нарушена не будет.