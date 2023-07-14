Правительство Индии может запретить экспорт большей части риса

Индийские власти из-за роста внутренних цен на продовольствие рассматривают вопрос о запрете экспорта большинства сортов риса, который составляет в совокупности 80% от общего объема поставок. Об этом сообщило 13 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Индия – крупнейший экспортер риса. Она занимает 40,5% в глобальной торговле культурой согласно статистическим данным минсельхоза США за сезон 2022/23 г.