Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Правительство Индии может запретить экспорт большей части риса

Причиной стала угроза засухи и рост внутренних цен на продовольствие
Илья Лакстыгал
ANUWAR HAZARIKA / NurPhoto via AFP

Индийские власти из-за роста внутренних цен на продовольствие рассматривают вопрос о запрете экспорта большинства сортов риса, который составляет в совокупности 80% от общего объема поставок. Об этом сообщило 13 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Индия – крупнейший экспортер риса. Она занимает 40,5% в глобальной торговле культурой согласно статистическим данным минсельхоза США за сезон 2022/23 г.

Цены на рис в регионе Юго-Восточной Азии, основном импортере индийского риса, выросли до двухлетнего максимума. Это произошло из-за опасений последствий Эль-Ниньо – феномена глобальных колебаний температуры в верхних слоях океана. Его последствия могут привести к длительному периоду засух: рис, обеспечивающий базовое питание около 3 млрд человек, – водоемкая культура.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных