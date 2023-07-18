Торговля зерном с Украины и из России продолжится и после отмены зерновой сделки

МИД России направил ноты в адрес ООН, Украины и Турции о выходе РФ из соглашения, а также уведомил Международную морскую организацию об отзыве гарантий безопасности прохождения судов в районах, где они были даны российской стороной в соответствии с условиями сделки. Координационный центр в Стамбуле, который занимался выдачей разрешений судам для захода в украинские порты, закрыт, сообщил ТАСС. Российский МИД опубликовал заявление, где подробно изложил причины выхода из сделки. В тексте говорится, что никакие российские требования по облегчению экспорта сельхозпродуктов, вытекающие из соглашения, не были выполнены. А обещание ООН поставить бесплатно странам Африки заблокированные в портах ЕС российские удобрения было выполнено в ничтожном объеме. Из 262 000 т продукции, заблокированной в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, были отправлены всего две партии – 20 000 т в Малави и 34 000 т в Кению, причем оплату произвели российские владельцы со своих счетов в ЕС, разблокированных для этих целей.