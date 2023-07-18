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Торговля зерном с Украины и из России продолжится и после отмены зерновой сделки

Но для транспортировки зерновых через Черное море возникают серьезные риски
Нурлан Гасымов Владимир Кулагин
Евгений Разумный / Ведомости

Соглашение об экспорте зерна из портов Черного моря прекратило свое действие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Срок сделки истекал 17 июля. Накануне, 16 июля, как сообщает портал Marintraffic, из порта Одессы вышло судно, которое Reuters назвало последним в рамках черноморских договоренностей. «К сожалению, часть, касающаяся России, в этой черноморской договоренности не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки», – заявил Песков.

МИД России направил ноты в адрес ООН, Украины и Турции о выходе РФ из соглашения, а также уведомил Международную морскую организацию об отзыве гарантий безопасности прохождения судов в районах, где они были даны российской стороной в соответствии с условиями сделки. Координационный центр в Стамбуле, который занимался выдачей разрешений судам для захода в украинские порты, закрыт, сообщил ТАСС. Российский МИД опубликовал заявление, где подробно изложил причины выхода из сделки. В тексте говорится, что никакие российские требования по облегчению экспорта сельхозпродуктов, вытекающие из соглашения, не были выполнены. А обещание ООН поставить бесплатно странам Африки заблокированные в портах ЕС российские удобрения было выполнено в ничтожном объеме. Из 262 000 т продукции, заблокированной в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, были отправлены всего две партии – 20 000 т в Малави и 34 000 т в Кению, причем оплату произвели российские владельцы со своих счетов в ЕС, разблокированных для этих целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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